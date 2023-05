NUEVOS EMPRENDIMIENTOS: DE GANADERO, JUAN TEJADA PASÓ A SER GUÍA DE EXCURSIONES A CABALLO EN EL IMPENETRABLE

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En el impenetrable chaqueño la vida de algunos lugareños está cambiando sustancialmente. Históricamente la familia Tejada se ocupaba de la ganadería en el Paraje Bajada de la Cruz, cerca del parque nacional. De un tiempo a esta parte, el desarrollo del turismo de naturaleza está brindando nuevas oportunidades laborales, como la experiencia de participar de una cabalgata guiada por un baqueano local.

Tal es el caso del joven Juan Tejada, conocido cariñosamente como ‘Pirincho’, que además de arrear ganado hacia las pasturas o las aguadas en su campo, desde hace un año comenzó a formar parte del programa “Emprendedores por Naturaleza”, ofreciendo emocionantes cabalgatas guiadas a los turistas interesados en el avistaje de fauna, exponiendo a la vez todos los secretos del monte, en una inmersión al paraíso natural.

En su campo, se puede escuchar claramente el aullido de los monos que habitan en un monte de timbó, que separa su casa del río. Durante las excursiones, los visitantes suelen tener la suerte de observar pecaríes de collar, o “moritos”, y ocasionalmente pecaríes labiados, o “majanes”. Al otro lado de su casa, pueden avistar carpinchos, o incluso animales más grandes como el tapir, al que llaman “anta”. Todo es cuestión de tener un poco de buena fortuna y paciencia en las dos horas que dura una excursión.

La apertura del Glamping “Los Palmares” por parte de la Fundación Rewilding Argentina, no solo implica la posibilidad de alojamiento en un área casi inexplorada en el extremo nor occidental del Parque Nacional El Impenetrable -fuera del área protegida-, sino que además ha permitido poner en valor el monte tanto para los visitantes, como para emprendedores como ‘Pirincho’, a quien el desarrollo de su actividad le genera orgullo y arraigo, porque ya no tiene que pensar en que debería buscar un trabajo en la ciudad para progresar.

Con la prestación de servicios turísticos de excursiones a caballo, Juan Tejada conforma el núcleo de un centenar de emprendedores de distintos rubros y localidades, que ofrecen artesanías, alojamiento y gastronomía de calidad, convirtiéndose en los mejores anfitriones y protagonistas para dar a conocer el patrimonio cultural y natural del Impenetrable chaqueño.

La Fundación Rewilding Argentina trabaja en el Impenetrable para recuperar especies y ambientes clave del Gran Chaco e impulsar nuevas economías restaurativas basadas en el turismo de observación de fauna en las comunidades vecinas del parque nacional, que tiene una extensión de 128 mil hectáreas. El parque concentra una alta biodiversidad de especies por ser un corredor entre el bosque Atlántico interior y el bosque nublado cordillerano, a través del río Teuco.

Tiene poblaciones saludables de especies amenazadas como el pecarí labiado, el tatú carreta, el oso hormiguero, el tapir, el aguará guazú, el pecarí quimilero, ocelote, además de algunos de los últimos yaguaretés en la provincia de Chaco. Además Rewilding Argentina está reintroduciendo y recuperando especies animales en el Impenetrable como el Yaguareté, Tapir, Ciervo de los pantanos, Tortuga yabotí, Guanaco y Nutria Gigante.

