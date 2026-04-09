Nuevo Chaco Fondos: una solución eficiente para inversores conservadores que buscan hacer rendir su dinero

**

_En un escenario en el que muchas personas buscan alternativas para hacer rendir su dinero, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) aparecen como soluciones conservadoras que no requieren conocimientos técnicos para que el dinero del día a día tenga un rendimiento adicional, sin perder liquidez._

Nuevo Chaco Fondos es una de las sociedades vinculadas con respaldo institucional de Grupo NBCH, que permite a los inversores acceder de manera fácil a un portafolio diversificado, administrado por un equipo de profesionales que siguen las pautas establecidas en el Reglamento de Gestión del Fondo, bajo la estricta regulación y supervisión del Estado, a través de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).

A través de la app Fondos24, los clientes cuentan con diferentes opciones de inversión ajustadas a cada perfil y necesidad del cliente. Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) brindan la posibilidad de rentabilizar ahorros a partir de montos mínimos y con rescates en un plazo de 24 horas sin tener que esperar al vencimiento.

A Fondos24 se accede con las mismas credenciales de NBCH24 Online Banking, no es necesario crear nuevo usuario y contraseña. Está disponible para descargar en APP Store y Play Store. También se puede acceder desde la versión web en 24.nbch.com.ar

*Opciones para cada perfil*

El FCI Renta Fija en Dólares es un fondo de bajo riesgo para quienes deseen realizar inversiones en dólares. La cartera de este fondo está compuesta principalmente por bonos corporativos de buena calidad crediticia, con diversificación entre los diferentes sectores de la economía. Por su baja volatilidad y el corto horizonte de inversión, este fondo es ideal para inversores con un perfil conservador que busquen rentabilidad para sus ahorros en dólares.

El FCI Abierto Ahorro es el indicado para obtener una renta en pesos y es ideal para invertir excedentes temporales de liquidez con necesidad de disponibilidad en un plazo mayor a 20 días hábiles. Este fondo invierte exclusivamente en activos en pesos y busca alcanzar un rendimiento superior a la tasa de plazo fijo.

El Fondo Money Market es ideal para administrar la liquidez diaria de personas físicas y jurídicas dado su rendimiento diario estable. Ofrece un horizonte de inversión de corto plazo y riesgo bajo.

Para obtener más información, se puede consultar la página web oficial de Chaco Fondos www.nchacofondos.com.ar o contactar con NBCH Inversiones al WhatsApp verificado 3624161290 o al correo electrónico inversiones@nbch.com.ar

NBCH y Nuevo Chaco Fondos nunca solicitarán a sus clientes que realicen simulaciones, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco.

Relacionado