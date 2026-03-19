NUEVO CHACO BURSÁTIL ANALIZÓ EL ESCENARIO ECONÓMICO Y LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA EL AGRO EN CHARATA

En un contexto de cambios económicos, Nuevo Chaco Bursátil convocó en Charata a inversores y clientes para analizar escenarios 2026 y acercar herramientas de inversión y financiamiento para el agro.

Nuevo Chaco Bursátil realizó en Charata el encuentro “Agroinversiones: Perspectivas para el Agro 2026/27”, un espacio de intercambio con inversores y clientes en el que se abordaron las principales variables del contexto económico actual y las estrategias de inversión y financiamiento para el sector productivo.

La actividad se llevó a cabo este miércoles en el auditorio de la sucursal de Nuevo Banco del Chaco en Charata, con la presentación de Marcelo Santalucía, presidente de Nuevo Chaco Bursátil y Nuevo Chaco Fondos y contó con la participación de Alejo Sorrentino, gerente general de Nuevo Chaco Bursátil y Nuevo Chaco Fondos, y de Hipólito Ruiz, periodista especializado en el sector agropecuario.

Durante el encuentro, se analizó el escenario macroeconómico de cara a 2026, marcado por un proceso de estabilización con eje en el orden fiscal y la desaceleración de la inflación, aunque con desafíos vinculados al nivel de actividad, el costo del crédito y la volatilidad financiera. En este marco, se planteó el dilema entre profundizar la desinflación o impulsar la reactivación económica.

Asimismo, se expusieron los sectores que muestran mejor desempeño en el actual contexto principalmente los vinculados a recursos naturales como el agro y se analizaron los escenarios posibles para el próximo año, incluyendo uno de continuidad con crecimiento moderado y otro orientado a una mayor expansión económica a partir del crédito.

En relación a las decisiones de inversión, se presentaron estrategias orientadas a la cobertura y diversificación de carteras, con especial foco en instrumentos ajustados por inflación (CER), activos en dólares y herramientas de liquidez inmediata. También se destacaron alternativas a través de Fondos Comunes de Inversión, como money market, abierto ahorro, renta fija en pesos y en dólares, adaptados a distintos perfiles de inversores.

Por otra parte, se abordaron opciones de financiamiento para empresas y productores, como el descuento de cheques de pago diferido, pagarés bursátiles, cauciones y la emisión de obligaciones negociables, como instrumentos para fortalecer el capital de trabajo y acompañar proyectos productivos.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Grupo NBCH para acompañar el desarrollo económico regional, acercando herramientas del mercado de capitales a empresas, pymes e inversores, con respaldo institucional y asesoramiento profesional.

Nuevo Chaco Bursátil

Nuevo Chaco Bursátil es una empresa del Grupo NBCH con trayectoria en el desarrollo de instrumentos de inversión y financiamiento para el mercado local y regional. Opera bajo regulación de la Comisión Nacional de Valores y cuenta con el respaldo institucional del Grupo, con operaciones registradas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, garantizadas y liquidadas por BYMA y custodiadas por Caja de Valores.

A través de su plataforma online y su red de atención personalizada, permite invertir en pesos y en dólares en una amplia variedad de instrumentos, como acciones, títulos públicos, CEDEARs, Fondos Comunes de Inversión y obligaciones negociables, entre otros.

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