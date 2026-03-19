COLONIA POPULAR VIVIÓ UNA JORNADA HISTÓRICA CON EL SORTEO DE VIVIENDAS DEL IPDUV

La localidad de Colonia Popular vivió un día histórico con la realización del sorteo público de viviendas llevado adelante por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), marcando un hecho significativo para la comunidad

El acto se desarrolló hoy en el Salón del Concejo Municipal y contó con la presencia del presidente del organismo, Fernando Berecoechea; el vocal Daniel Monti; la intendente Mariela Soto; y autoridades locales.

El proceso fue supervisado por un escribano del Registro Notarial, garantizando transparencia y equidad en cada instancia. Las familias inscriptas participaron del sorteo en tres segmentos definidos: familias con hijos, sin hijos y con personas con discapacidad, asegurando igualdad de oportunidades para todos los sectores.

HAN PASADO 9 AÑOS DESDE EL ÚLTIMO SORTEO EN LA LOCALIDAD

Durante la jornada, el presidente del IPDUV destacó la importancia del acontecimiento: “Han pasado nueve años desde el último sorteo de viviendas en esta localidad. Hoy volvemos a poner en marcha la construcción, el sorteo y la entrega de casas con recursos de los chaqueños. Ya no existe el dedo del poder: todas las viviendas se sortean y todos tienen igualdad de posibilidades”.

Por su parte, la intendente Mariela Soto resaltó el rol del municipio en este proceso: “El municipio donó los terrenos para la construcción de estas viviendas, que hoy se convierten en una realidad para muchas familias de Colonia Popular”.

Se prevé para las próximas semanas la entrega de las unidades habitacionales a los beneficiarios, consolidando un paso fundamental en la política de acceso a la vivienda.

Este nuevo sorteo marca un hito para la comunidad, que no vivía una instancia de estas características desde mayo de 2017. El Gobierno provincial continúa trabajando en reducir el déficit habitacional con recursos propios, brindando respuestas concretas a las necesidades de los vecinos.

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