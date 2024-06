NUEVO BANCO DEL CHACO HABILITÓ ADELANTO CHACO 24

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El servicio permite realizar compras sin disponer de saldo en la cuenta y sin pagar intereses en todos los comercios de la provincia. El monto disponible se puede consultar en www.nbch.com.ar

Adelanto Chaco 24 está disponible desde este martes 28 de mayo para anticipar compras con tarjeta de débito para activos y pasivos provinciales, empleados de empresas del Estado, Ecom, Sameep y Secheep en todos los comercios de la provincia.

El monto disponible se puede consultar en la página web de Nuevo Banco del Chaco nbch.com.ar Se debe ingresar en el menú Personas -> Préstamos -> Consultas de disponibles anticipos, elegir Adelanto Chaco 24 y seguir las indicaciones.

El servicio se habilita automáticamente, no se debe realizar ningún trámite, y se encuentra disponible hasta la acreditación de haberes del mes, prevista para el jueves 30 y viernes 31 de mayo. Luego, una vez recibido el pago de haberes, se debita automáticamente el monto utilizado.

Adelanto Chaco 24 no tiene costos adicionales, comisiones o intereses y permite anticipar compras, en cualquier comercio que opere con la tarjeta de débito Chaco 24.

Las compras se pueden realizar en comercios de todos los rubros como supermercados, almacenes, estaciones de servicios, restaurantes, farmacias e indumentaria, entre otros. Para el comercio es como cualquier venta con tarjeta de débito, no se debe realizar ninguna acción o trámite adicional.

Sacá Pesos

El servicio de Nuevo Banco del Chaco permite la disponibilidad inmediata de efectivo y está habilitado para todos los clientes que posean una Tarjeta Débito Chaco 24 en los comercios adheridos de la provincia.

En un comercio adherido se realiza la compra y se informa la extracción de efectivo. Es un servicio gratuito tanto para usuarios como para comercios. Además, permite un límite máximo de extracción de $40.000 diarios, que se complementa al límite de los cajeros automáticos, según disponibilidad de efectivo del comercio.

Nuevo Banco del Chaco ni ninguna entidad oficial nunca solicitará que se revele información personal confidencial ni requerirá conocer la clave PIN, clave Token o credenciales de Online Banking para ninguna operación. Si esto sucede, se debe realizar la denuncia en la comisaría más cercana, reportar la situación al 0800-888-5465 (Red Link) y en la entidad bancaria.

