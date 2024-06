MIRAFLORES: «ACOMPAÑAMOS AL SEGUNDO ENCUENTRO DE MIEL ORGANICA»

«Es muy importante acompañar este tipo de actividades, porque si se quiere es un patrimonio local, porque no sólo es miel, sino que es miel orgánica. Ese valor, nosotros lo entendemos desde el gobierno, la comunidad lo debe entender como lo entienden cada uno de los apicultores, digo esto porque, si se quiere no sólo es un patrimonio económico sino también un capital que puede hacer que Miraflores se desarrolle más, porque cuando hablamos de miel orgánica, no hablamos sólo de una posibilidad de retribución económica sino también del cuidado del ambiente».