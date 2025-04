NUEVO BANCO DE CHACO DENUNCIA A GOOGLE POR PUBLICIDAD DE SITIOS FRAUDULENTOS

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Nuevo Banco de Chaco ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Nº 13 de Resistencia, especializada en cibercrimen y a cargo de Víctor Recio, que ya obra de público conocimiento. En el escrito, se anoticia que la plataforma de publicidad Google Ads está siendo utilizada por ciberdelincuentes para promocionar sitios web falsos que suplantan la identidad de entidades financieras y roban información sensible de los usuarios que son afectados siendo Google quien vende la publicidad a los estafadores, que no pareciera poder o querer frenarlos.

La acción judicial surge tras una serie de estafas que afectaron a clientes del sistema financiero, quienes fueron engañados a través de anuncios patrocinados que los dirigían a páginas fraudulentas. Ante la falta de soluciones eficaces por parte de Google para frenar estas prácticas, el banco recurrió a la justicia para salvaguardar la seguridad de sus clientes.

Ante la persistencia del problema y la ausencia de respuestas satisfactorias, Nuevo Banco de Chaco busca que Google implemente controles más estrictos y herramientas de supervisión para evitar el uso indebido de su plataforma en actividades fraudulentas que terminen ejerciendo un daño a los genuinos usuarios del sistema financiero.

La modalidad utilizada por los delincuentes consiste en emplear Google Ads para crear anuncios dirigidos a grupos muy específicos y vulnerables, segmentados por localización, edad y género, que aparecen cuando los usuarios buscan ciertas palabras clave tales como “banco de Chaco”. Este tipo de publicidad segmentada dificulta que los equipos de monitoreo puedan detectar y prevenir los ataques ya que no cumplen los perfiles para los que fueron generados los avisos.

Nuevo Banco del Chaco recuerda que nunca se debe buscar la página del banco en un buscador como Google. Se debe tipear y guardar en favoritos para evitar caer en estos primeros enlaces que prestan confusión con los resultados genuinos.

Para garantizar la seguridad de las operaciones, es fundamental tener en cuenta estas recomendaciones:

• Nunca compartir información confidencial, como contraseñas, claves PIN o Token.

• No aceptar instrucciones para operar por teléfono o videollamada, ni para realizar operaciones en cajeros automáticos.

• Evitar hacer clic en enlaces de correos electrónicos sospechosos.

• Acceder siempre a los servicios a través de los sitios web oficiales escribiendo directamente la URL en el navegador.

• No utilizar buscadores para ingresar a los sitios oficiales del banco como: Google.com o Bing.com

Asimismo, se sugiere guardar la página oficial www.nbch.com.ar en los favoritos para ingresar fácilmente y evitar confusiones con otros sitios.

Relacionado