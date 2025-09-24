NUEVA POMPEYA: MÁS INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD PARA EL ANEXO 5 DEL JARDÍN Nº 116

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador de la Provincia, Leandro Zdero, junto con la vicegobernadora Silvana Schneider, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y el intendente Vicente González inauguraron este miércoles las obras de ampliación y refacción del Anexo 5 del Jardín de Infantes Nº 116 “La Vizcachita”, jurisdicción de Misión Nueva Pompeya. La obra fue realizada con fondos provinciales.,

El edificio contará con conectividad satelital por medio de una antena en convenio con Ecom Chaco, que permitirá el acceso a internet por medio de Starlink, lo que permitirá brindar una mejor calidad educativa a los alumnos. En este marco, el gobernador anunció además una inversión de 50 millones de pesos, a través de un convenio con la Fundación Soy Chaco, «para poder adquirir paneles solares para instalar en las instituciones educativas que lo necesitan, y que de esa manera van a poder tener garantizada la conectividad, en el marco de la entrega de 400 antenas de la firma Starlink que vamos a conectar a las escuelas rurales y de parajes de El Impenetrable».

“Estamos cumpliendo con la palabra empeñada: mejorar la infraestructura escolar y garantizar que cada chico, viva donde viva, tenga acceso a las mismas oportunidades educativas”, agregó el gobernador Zdero durante la inauguración.

Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, destacó que estas obras “no sólo significan aulas nuevas y más cómodas, sino también la incorporación de tecnología que permitirá reducir la brecha digital entre los niños del interior profundo y los de las grandes ciudades”.

También estuvieron presentes en esta inauguración las subsecretarias de Educación, Isabel Sanchuk, y de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti; el presidente de ECOM Chaco, Adrián Veleff, el intendente de Misión Nueva Pompeya, Vicente González, funcionarios del Ejecutivo Provincial y autoridades de la cartera educativa.

