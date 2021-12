NUEVA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LA DIPLOMATURA LIDERAZGO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 2020-2021

El gobernador encabezó el acto realizado en la Facultad de Humanidades de la Unne. Se entregaron 58 diplomas, entre ellos a los familiares de Walter Correa, ex intendente de Fuerte Esperanza, recientemente fallecido y reconocido “por su militancia solidaria y espíritu de transformación territorial”, señaló Capitanich.

El gobernador Jorge Capitanich encabezó este sábado una nueva entrega de títulos de la Diplomatura Liderazgo para la Transformación Social 2020-2021, a 58 estudiantes egresados de la sede de Resistencia. Se trata de una actividad organizada de manera conjunta por el Centro de Estudios de Pastoral Social (CEFAS), Agencia ACERCA Universidad Nacional de San Martín, Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), y el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente.

Capitanich felicitó a los egresados y destacó que “la sucesión de continuidad de esta diplomatura ha sido muy buena porque nos ha permitido tener 321 egresados con todo el esfuerzo que ello conlleva, siendo un hecho muy valioso”.

Durante el acto, realizado en la Facultad de Humanidades, el gobernador agradeció especialmente la presencia de Inés Ortega, en representación de su esposo, el recientemente fallecido Walter Bulinki Correa (egresado de la diplomatura y al momento de su fallecimiento, intendente de Fuerte Esperanza) e insistió con que “entender este esfuerzo vale la pena, porque el liderazgo para la transformación social significa la posibilidad de formar cuadros intuidos de capacidad política, institucional y social para transformar la realidad”.



Participaron de la entrega, el coordinador de la Diplomatura desde 2016 y actual presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Francisco Romero; el ministro de Educación, Aldo Lineras; la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira; la decana de la Facultad de Humanidades, Analía García, miembros del equipo de Coordinación Provincial; el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager; y vía zoom, Carios Accaputo, en representación de CEFAS.

La Diplomatura cuenta con dos sedes, una en Sáenz Peña, en la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus); y otra en Resistencia, en la Unne. En esta segunda, este año hubo 58 egresados, de un total de 111 inscriptos. Esta quinta generación presentó un total de 13 proyectos grupales, cuyas temáticas incluyeron ambiente, salud y producción sustentable. Entre 2016 y 2019, la diplomatura en la sede Resistencia ya cuenta con 321 graduados.

“Necesitamos entender que hay que construir una cadena de equivalencias, para que, a través del liderazgo de actores sociales, se pueda plasmar la capacidad de acción política”, destacó Capitanich sobre las virtudes de la diplomatura y los egresados. “La exacerbación de los derechos individuales, del individualismo, de la destrucción de los principios básicos y esenciales de la solidaridad de la única manera que se puede combatir es a través precisamente de la organización social, de la emergencia de nuevos liderazgos sociales con la debida calificación para interpretar a los actores y la realidad y transformarla”, señaló.



Compromiso de la Educación Pública con el territorio y la comunidad

El coordinador de la diplomatura y actual presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Francisco Romero, expresó su amor por la diplomatura que coordina desde 2016. “Ahora más que nunca hay que invertir en educación, estamos hablando de gratuidad, de universidades públicas. Estamos hablando que fue en 2016 cuando más complicaciones en el árbol de problema, más coraje hubo en el mapa de actores para intervenir con espíritu colectivo, solidario y mucho coraje”, dijo.

Agradeció a Capitanich por haberle confiado la coordinación académica; y a la secretaria Marta Soneira; a Accaputo y Picciano (del Cefas); a Lineras y a García por abrir las puertas de la primera casa de estudios con la que contó la diplomatura. “El rol de nuestra universidad pública, no solamente es pensar en las carreras de grado sino en esta extensión universitaria que ahora llamamos compromiso de la educación pública con el territorio y la comunidad”, destacó.

Finalmente, Romero felicitó a los egresados y dedicó un sentido homenaje a Walter Correa, a quien definió como “un alumno egresado que sintetiza todas las virtudes que tiene que tener la diplomatura”. “Porque no se guardó nada, porque hasta el último día antes de la intervención hizo lo que hizo toda su vida: la militancia solidaria, el espíritu de transformación territorial y todo eso nos queda a nosotros”, concluyó.



Repensar el territorio para liderar proyectos en comunidad

Marta Soneira, por su parte, ratificó el acompañamiento del Estado a esta propuesta de formación por quinto año consecutivo y señaló que “la Provincia lidera la permanencia y continuidad de esta Diplomatura que se inició con un claro objetivo: generar capacidades para la transformación territorial”.

“Esta acción apunta a repensar el territorio para poder liderar proyectos en comunidad y constituir redes en territorio y alianzas estratégicas que permitan realmente transformar la provincia. Por eso es un orgullo para el Gobierno formar parte de estos procesos de transformación territorial”, celebró.

Por su parte, la decana de la Facultad de Humanidades, Analía García, afirmó que “la graduación es un mérito personal. En esta instancia de la pandemia es una medida de la fortaleza interior y resiliencia frente a las dificultades, que a la vez generan un sinnúmero de posibilidades para el crecimiento personal y profesional”.

A los egresados como agentes de cambio del entorno que habitan, les pidió “que continúen siempre aprendiendo, que sumen compromisos con el bien común, porque el éxito personal no es el único valor como persona”.



Accaputo: “Realmente es posible construir una sociedad mejor”

A su turno, el referente de CEFAS, Carlos Accaputo, celebró la posibilidad del trabajo mancomunado entre las instituciones para poder hacer posible esta diplomatura y aseguró: “Hay cosas que en la vida refrescan, la esperanza la definen como un bien arduo y posible, un bien que es posible alcanzarlo, pero a la vez cuesta trabajo”.

“Vemos que evidentemente esa semilla que plantamos hace 5 años se fue desarrollando y se sigue desarrollando, en ese sentido a uno lo renueva la experiencia de ayer y la de hoy y el escucharnos”. “Realmente es posible entre todos construir una sociedad mejor y hacia eso está orientada la diplomatura en liderazgo”, concluyó el referente de Cefas.

