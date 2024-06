NOVAK DJOKOVIC ANUNCIÓ SU RETIRO DE ROLAND GARROS POR UNA LESIÓN

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Tal como se preveía, Novak Djokovic decidió retirarse de Roland Garros por su lesión en la rodilla derecha, que lo había tenido muy molesto e incómodo en el partido ante Francisco Cerúndolo.

Pese a que había logrado pasar de fase, el serbio decidió no jugar su partido de cuartos de final ante Casper Ruud, que se clasificará directamente a las semifinales del torneo parisino.

Durante su partido contra el argentino, el serbio se resbaló durante el segundo set, haciéndose daño en la rodilla por lo que tuvo que tomar algunos antiinflamatorios

«Estas últimas semanas, tuve una pequeña molestia en la rodilla derecha, nada que ver con una lesión preocupante. He jugado torneos así y no ha pasado nada hasta hoy. Pero en el tercer juego del segundo set, me resbalé y eso afectó mi rodilla«, explicó luego en una conferencia de prensa.

Con esta decisión, el serbio también perderá el puesto número 1 del ranking mundial, por lo que el italiano Jannik Sinner será el mejor tenista del planeta.

A sus 22 años, Sinner se convertirá el próximo lunes en el primer italiano en ser número 1 del mundo, sea cual sea su resultado en Roland Garros, donde disputaba este martes su partido de cuartos de final contra el búlgaro Grigor Dimitrov (N.10) cuando se anunció la baja de Djokovic.

El serbio deja un récord de 428 semanas en la cima del tenis mundial.

FUENTE: TN

