NO HUBO ACUERDO Y SIGUE LA TENSION CON LA POLICIA DE SANTA FE

En declaraciones al programa De Una de C5N, una oficial con más de una década de antigüedad —que mantuvo su identidad en reserva— fue contundente respecto a la precariedad de su situación: «Tenemos sueldos miserables». La agente explicó que la única vía para intentar cubrir sus necesidades básicas es la realización de horas extra, advirtiendo que «tenemos que hacer adicionales para cobrar más». A pesar de sostener que su vocación radica en que «me gusta ayudar y cuidar a la gente», la realidad económica ha empujado a la fuerza a una instancia de protesta inédita.