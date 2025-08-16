No hubo acuerdo de paz, pero Vladimir Putin y Donald Trump destacan los «progresos» logrados en Alaska

Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska.

Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron este viernes una reunión cumbre de casi tres horas en la base militar Elmendorf-Richardson de Anchorage, capital del estado de Alaska, en un intento por negociar una salida negociada a la guerra en Ucrania, aunque no contó con la participación del presidente de este país, Volodimir Zelenski. en la base militar Elmendorf-Richardson de Anchorage, capital del estado de Alaska, en un intento por, aunque no contó con la participación del presidente de este país, Volodimir Zelenski.

En las horas previas al encuentro, el excluido mandatario ucraniano expresaba mediante un video su esperanza de que los Estados Unidos presente una «posición firme» para lograr «un fin honesto de la guerra» que sacude a su país y mantiene en vilo a la región.

El encuentro comenzó con una recepción inusualmente cálida que generó polémica. En las imágenes en vivo, se observó al presidente de los Estados Unidos aplaudiendo la llegada de su homólogo de la Federación Rusa, pero el video oficial difundido más tarde por la Casa Blanca fue editado para suprimir esa escena.

Trump y Putin destacaron los “progresos” obtenidos en el encuentro Al concluir la reunión, ambos mandatarios brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que anunciaron que no llegaron a un acuerdo por la paz, pero destacaron los “progresos” en ese sentido.

“Nuestro país está interesado en poner fin a la situación. Pero necesitamos una solución sostenible que erradique en las raíces del conflicto para que se aseguren todos los intereses de Rusia y se restaure el balance de fuerzas en Europa y en todo el mundo”, dijo Putin.