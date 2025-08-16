No hubo acuerdo de paz, pero Vladimir Putin y Donald Trump destacan los «progresos» logrados en Alaska
El mandatario estadounidense y el ruso mantuvieron una cumbre de casi tres horas en una base militar de Alaska para avanzar en un alto el fuego en Ucrania, cuyo presidente, Volodimir Zelenski, fue excluido de las conversaciones.
Trump y Putin destacaron los “progresos” obtenidos en el encuentro
Al concluir la reunión, ambos mandatarios brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que anunciaron que no llegaron a un acuerdo por la paz, pero destacaron los “progresos” en ese sentido.
A su turno, Trump calificó la reunión como “muy productiva” ya que se pusieron “de acuerdo en muchos temas” sobre los cuales informará “de inmediato” al presidente ucraniano, lo mismo que con los representantes de la OTAN.
Putin estuvo acompañado por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su asesor, Yuri Ushakov, mientras que Trump concurrió junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff.