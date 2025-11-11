No hay marcha atrás: Estados Unidos no derogará la ley de matrimonio igualitario

Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó esta semana el planteo de una activista homófoba que buscaba revisar un fallo histórico para poder derogar la ley de matrimonio igualitario por motivos religiosos. Lapor motivos religiosos.

el mundo conocía a Kim Davis, la funcionaria de un registro civil de Kentucky, en el sur de los Estados Unidos, que Hace una década, en el sur de los Estados Unidos, que pasó cinco días en la cárcel por negarse a expedir una licencia de matrimonio para una pareja homosexual porque no creía en el matrimonio igualitario.

A mediados de 2015 la Corte Suprema de los Estados Unidos falló en el caso Obergefell v. Hodges, en el que se dictaminó que todos los distritos nacionales debían conceder licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo porque estaban amparadas en la 14ª Enmienda.

En ese entonces, parada detrás de su mostrador en la Oficina del Secretario del Condado de Rowan, Davis le negó la licencia a David Moore y David Ermold, y luego le dijo a la justicia que actuaba «bajo la autoridad de Dios», aunque fuese empleada del estado de Kentucky.

Los futuros maridos tuvieron que obtener su licencia en otro condado mientras la justicia tomaba cartas en el asunto al entender que Kim Davis no había cumplido con sus deberes de funcionaria pública, de los cuales no podía evadirse ni siquiera por cuestiones religiosas.