NO HAY MARCHA ATRÁS: ESTADOS UNIDOS NO DEROGARÁ LA LEY DE MATRIMONIO IGUALITARIO
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido de una exfuncionaria de Kentucky de quería derogar la ley de matrimonio igualitario por motivos religiosos.
Los futuros maridos tuvieron que obtener su licencia en otro condado mientras la justicia tomaba cartas en el asunto al entender que Kim Davis no había cumplido con sus deberes de funcionaria pública, de los cuales no podía evadirse ni siquiera por cuestiones religiosas.
Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema resolvieron no aceptar el pedido de Kim Davis para revisar el fallo de junio de 2015, que fue utilizado para habilitar el matrimonio igualitario a nivel nacional.
De hecho, pasarían varios años hasta que en 2022 el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley federal de matrimonio igualitario, que fue promulgada por el demócrata Joe Biden.