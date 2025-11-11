MADRID: ZDERO SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DEL SANTANDER GROUP PARA IMPULSAR INVERSIONES EN EL NORTE GRANDE

Siguiendo con su agenda en el exterior, el gobernador Leandro Zdero mantuvo un encuentro con representantes del Santander Group, en Madrid, en el marco de gestiones orientadas a explorar fuentes de financiamiento e inversiones para el Norte Grande argentino.

Del encuentro participó Carlos Hazas de Oñate, Global Director of Multinationals, Corporate & Commercial Banking del Santander Group, quien explicó las oportunidades de financiamiento disponibles para proyectos estratégicos en la región.

El gobernador Zdero destacó la importancia de fortalecer vínculos con las entidades financieras internacionales para atraer inversiones que impulsen el desarrollo económico y la infraestructura de la región, y remarcó la intención de la provincia de coordinar esfuerzos con otros territorios del Norte Grande para potenciar proyectos de alcance regional.

La reunión forma parte de la agenda de trabajo del gobernador, orientada a garantizar financiamiento y sostenibilidad para obras y proyectos productivos; así como a consolidar al Chaco como un destino confiable para inversiones nacionales e internacionales.

“Estamos avanzando en gestiones que nos permitan asegurar financiamiento para proyectos de infraestructura y desarrollo productivo que beneficien a todo el Norte Grande argentino. Nuestro objetivo es que cada obra tenga impacto real en la vida de la gente y genere más oportunidades de crecimiento para el Chaco”- sintetizó el Gobernador.