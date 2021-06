El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Chaco y miembro de la Comisión de Legislación General, diputado Gustavo Corradi, se reunió con el ex presidente y miembro del Colegio de Abogados de Presidencia Roque Sáenz Peña, Enrique Reguera, con quien analizó el proyecto de Ley impulsado desde el oficialismo que establece la colegiación obligatoria.



Al respecto Corradi señaló “En razón del proyecto de Ley 1289/21 presentado por el bloque de diputados oficialistas que impulsa la colegiación obligatoria, referentes del Colegio de Abogados del interior como también de Resistencia han expresado su preocupación al entender que esta iniciativa se contrapone con la Ley 2275-B que establece el libre ejercicio profesional y que fue votada por unanimidad, no es bueno para la vida democrática desconocer los consensos”

En este contexto agregó “Mantuve una reunión con el ex presidente del Colegio de Abogados de Presidencia Roque Sáenz Peña, Dr. Enrique Reguera, quien me transmitió el malestar del sector frente a la iniciativa oficial, analizamos la situación y en los próximos días junto a los diputados de nuestro bloque estaremos participando de una reunión ampliada a fin de recepcionar todas las inquietudes y poder llevar el planteo a las diferentes comisiones donde se debatirá este tema”

