NIVEL SECUNDARIO: DOCENTES TITULARES YA PUEDEN INCORPORAR DOCUMENTAL EN SIE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario, Regiones 5, 6, 7 y 10 (Sede Resistencia), comunica que se encuentra habilitada la plataforma SIE para la incorporación de documental de docentes titulares, desde el 09/09/2025 al 23/12/2025, según lo establece la ley 647 E. Art. 14, 15, 27 y 28 y su reglamentación.

Por consultas, escribir a juntasecundariaresistencia@gmail.com o llamar al teléfono 3624 414977.

Relacionado