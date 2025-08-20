NICO VAZQUEZ ENFRENTA SU NUEVA VIDA TRAS SEPARARSE POR LA INFIDELIDAD DE GIMENA ACCARDI
Nico Vázquez enfrenta su nueva vida tras separarse de Gime Accardi: adónde se fue a vivir
Tras la ruptura, el actor dejó la casa que compartía con la actriz y se instaló en Núñez mientras intenta adaptarse a su rutina lejos de su expareja.
Lejos del ojo mediático, amigos cercanos aseguran que el actor intenta mantener la privacidad y concentrarse en sus proyectos laborales y en su entorno más cercano. Mientras tanto, Gimena Accardi permanece en la casa que compartían, también reorganizando su vida tras el quiebre. La separación sorprendió al público y al medio, ya que la pareja siempre había mostrado un vínculo muy estable y cercano.