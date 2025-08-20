NICO VAZQUEZ ENFRENTA SU NUEVA VIDA TRAS SEPARARSE POR LA INFIDELIDAD DE GIMENA ACCARDI

Nico Vázquez atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal luego de su ruptura con Gimena AccardI, con quien compartió 18 años de convivencia. Desde julio, cuando ambos confirmaron públicamente que su relación había llegado a su fin, el actor decidió dejar la casa que habían compartido en un barrio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires (GBA) y comenzar un nuevo capítulo lejos de Accardi.

El cambio implicó mudarse solo y buscar un espacio propio en el que pudiera afrontar estos días difíciles. Según trascendidos, Vázquez eligió un departamento en el barrio de Núñez, donde ya se lo ha visto circulando con cierta naturalidad y adaptándose a la vida barrial. Vecinos de la zona comentan que, a pesar de su reconocida simpatía, el actor mantiene un perfil más reservado y parece concentrado en sí mismo mientras reconstruye su rutina cotidiana.

Una de las primeras imágenes de Nico en su nuevo entorno llegó de la cuenta Gossipeame. En la fotografía se lo observa sentado en la mesa de un café de la zona, solo, con el gesto serio y enfocado en sus asuntos, mientras disfruta de una tarde soleada. “Nico Vázquez el viernes pasado tipo 15.30 en un café por Núñez. Se tomó un café y se llevó unas bolsas de comida”, escribió la panelista y agregó, evaluando su estado: “Me da que su separación lo tiene remal, lo veo desmejorado”.

Lejos del ojo mediático, amigos cercanos aseguran que el actor intenta mantener la privacidad y concentrarse en sus proyectos laborales y en su entorno más cercano. Mientras tanto, Gimena Accardi permanece en la casa que compartían, también reorganizando su vida tras el quiebre. La separación sorprendió al público y al medio, ya que la pareja siempre había mostrado un vínculo muy estable y cercano.