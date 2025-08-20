DISCAPACIDAD: REACCION DE LOS MANIFESTANTES EN EL CONGRESO TRAS EL RECHAZO AL VETO EN DISCAPACIDAD

En la tarde de este miércoles, la Cámara de Diputados le dio un duro revés al gobierno de Javier Milei: con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, los legisladores rechazaron el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, frustrando así los planes de «déficit cero» de la gestión libertaria, que se jacta de lograr buenos números a costa del sufrimiento y la carencia de los ciudadanos.

Tras lo ocurrido en el recinto, un video se volvió viral en redes sociales. El mismo muestra a los manifestantes en las inmediaciones al Congreso, en el momento preciso que Martín Menem -presidente de la Cámara baja- notificaba el resultado de las votaciones.

Entre la alegría y los gritos, familias enteras y personas con discapacidad festejaron esta primera batalla ganada contra el veto de Milei. Ahora, la lucha sigue en el Senado.

«Gracias a la movilización histórica y la fuerza del colectivo, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial. Ahora, la Ley de Emergencia en Discapacidad avanza hacia el Senado para su aprobación definitiva, garantizando los derechos de miles de personas en todo el país», destacaron desde el Foro Permanente Discapacidad.

Quiénes fueron los diputados libertarios que dieron quórum para tratar los vetos de Javier Milei La decisión de rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad se aprobó con 172 votos afirmativos en una sesión que fue posible en parte gracias al quórum dado por dos diputados de La Libertad Avanza, Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, que fueron los únicos libertarios presentes en el recinto.