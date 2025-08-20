DISCAPACIDAD: REACCION DE LOS MANIFESTANTES EN EL CONGRESO TRAS EL RECHAZO AL VETO EN DISCAPACIDAD
Familias enteras y pacientes con algún tipo de discapacidad expresaron su alegría luego de que los legisladores rechazaran el veto de Javier Milei.
«Gracias a la movilización histórica y la fuerza del colectivo, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial. Ahora, la Ley de Emergencia en Discapacidad avanza hacia el Senado para su aprobación definitiva, garantizando los derechos de miles de personas en todo el país», destacaron desde el Foro Permanente Discapacidad.
Quiénes fueron los diputados libertarios que dieron quórum para tratar los vetos de Javier Milei
La decisión de rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad se aprobó con 172 votos afirmativos en una sesión que fue posible en parte gracias al quórum dado por dos diputados de La Libertad Avanza, Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, que fueron los únicos libertarios presentes en el recinto.
En rigor de verdad, la presencia de Pagano y D’Alessandro no sorprendió a sus todavía compañeros de bancada porque ambos fueron blanco de sucesivas críticas en los últimos meses, al punto tal que la periodista se presentó una vez megáfono en mano para denunciar en medio del reciento que sufrió «aprietes» de parte de sus supuestos aliados políticos.