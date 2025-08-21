Feriado a la vista: confirman el fin de semana largo para el 22 de agosto

Calendario de feriados 2025

Según el calendario de feriados 2025, el próximo feriado será el 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se trasladará al viernes 15 como día no laborable.

Feriados inamovibles:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

Domingo 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos:

Viernes 15 de agosto

Viernes 21 de noviembre

Mar del Plata: buena ocupación el fin de semana largo

El fin de semana largo en Mar del Plata sorprendió con un 55% de ocupación hotelera, cifra que coincide tanto en la medición del municipio como en el relevamiento de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica. Hasta hace pocos días, las reservas apenas rondaban el 40%, pero la ciudad logró atraer más visitantes de lo previsto gracias a la variada cartelera de espectáculos y congresos.

El movimiento turístico se generó por el día no laborable del viernes 15 de agosto, en la antesala del feriado del domingo por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín, que además coincidió con el Día de la Niñez. La fecha llegó muy cerca del cierre de las vacaciones de invierno y con un pronóstico de bajas temperaturas y cielo nublado, factores que desalentaron a muchas familias a viajar. Sin embargo, la agenda cultural funcionó como un incentivo clave.

Uno de los principales atractivos fue la triple presentación de Airbag en el estadio Polideportivo. La primera función, el viernes, fue a estadio lleno y por eso se repitió el sábado y este domingo.

El mismo viernes, David Lebón se presentó en el Teatro Radio City con su show “Conexión”, recorriendo sus clásicos ante cientos de personas.

Otro plato fuerte fue la vuelta de “La Granja de Zenón”, que llegó al Teatro Tronador con funciones jueves, viernes y sábado, y cerrará este domingo a las 18. Una propuesta que atrajo a familias con chicos en el marco del Día de la Niñez.

La ciudad también vibró con la presentación de Jóvenes Pordioseros en BrewHouse, Helter Skelter en Chauvín, la fiesta Bresh en Plaza de la Música, y Ligia Piro en el Teatro Auditorium, además de shows de stand up, varietés, danza, teatro y la siempre convocante experiencia “Candlelight”, con música en vivo bajo la luz de miles de velas.

Congresos y movimiento económico: Más allá de los espectáculos, durante el fin de semana también se realizaron congresos y eventos empresariales, como el Atlantic Real Estate, en un hotel de Alem y Paso.

Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) reconocieron que el movimiento superó las expectativas: “Está sorprendiendo el fin de semana largo, vino más gente de la prevista. Hubo varios eventos interesantes como los shows de Airbag, La Granja de Zenón, Candlelight y la Expo Inmobiliaria, entre otros”.