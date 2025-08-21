NÉSTOR GRINDETTI, TRAS LOS INCIDENTES: «VAMOS A IR DEFENDER A INDEPENDIENTE, PORQUE NO TUVO NADA QUE VER»

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, rompió el silencio horas después de los graves incidentes ocurridos en el partido con Universidad de Chile, donde eximió de responsabilidades a sus hinchas y anunció que piensan ir a Asunción a «defender» al club en la Conmebol.

En diálogo con TyC Sports, el dirigente sentó postura en apuntar contra la parcialidad visitante como responsable de todos los disturbios.

Al ser consultado sobre un posible viaje a la sede de Conmebol, Grindetti señaló: “Vamos a estar defendiendo a Independiente, porque no tuvo nada que ver. En todas las instancias que sean necesarias. Vamos a pedir una sanción al club chileno» .

«Provincia me dijo que hay 90 detenidos, y algunos heridos leves, sin riesgo pero internados», señaló el presidente del «Rojo» respecto al saldo de los disturbios. «Hay un claro responsable que es el simpatizante chileno», insistió.

De momento, el partido se encuentra «cancelado» por Conmebol, mientras se espera que en las próximas horas informe su determinación.