JAVIER MILEI REMOVIÓ DE «FORMA PREVENTIVA» A DIEGO SPAGNUOLO TRAS VIRALIZACIÓN DE AUDIOS CON DENUNCIAS

En un movimiento drástico en la madrugada de este jueves, el presidente Javier Milei removió de su puesto a Diego Spagnuolo, hasta entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y uno de los principales funcionarios implicados en el escándalo por los audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos.

El anuncio fue realizado por la Vocería Presidencial, comunicó que la remoción de Spagnuolo es una medida «preventiva», justificada «frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral».

En el contexto de la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que la ANDIS quedará bajo la órbita del Ministerio de Salud. El ministro Mario Lugones será quien intervenga el organismo, y se espera que «en las próximas horas» se informe el nombre de la persona que quedará a cargo como interventor, con el objetivo declarado de esta intervención es «garantizar su normal y correcto funcionamiento».

La decisión de despedir a Spagnuolo se tomó pocas horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra, basándose en el contenido de los audios difundidos por el canal C5N.