NESTOR FABIAN ROMERO “ES INDIGNATE, VERGONZOSO Y DISCRIMINADOR LO QUE ESTOY VIVIENDO DE PARTE DE SIECOCHA”

Desde hace unos días desde este medio venimos siguiendo las denuncias públicas y en las redes sociales realizadas por un trabajador contratado por la obra social de OSECAC , que cumplía las con sus actividades en la sede de SIECOCHA de nuestra ciudad, NOSOTROS mostramos lo que escribe ROMERO en la red social pero accedimos a dos documentaciones importantes para el caso, DESIGANCIONES que vinculan a ROMERO con el sindicato y la obra social.-

ROMERO EN SU CUENTA DE FACEBOOK posteo lo siguiente “Soy Romero, Néstor Fabián empleado de la obra social OSECAC ( obra social de empleados de comercio del Chaco) donde trabajo hace más 15 años en relación de dependencia Estoy atravesando por una situación totalmente repudiable dónde soy víctima de abuso laboral atropello y violación a mis derechos como trabajador e actos de Discriminación! Por parte del SIECOCHA(Sindicato de empleados de comercio del Chaco).El día Jueves 25/08/22 fui increpado e impedido a ingresar a mi lugar de trabajo por un PATOVICA en conjunto con el Secretario General de Castelli Sr. Hermann Víctor Daniel”..-

“El patovica dice ser contratado por el Sr. Duarte Benito (Presidente de la mutual Ammach) todo esto queda registrado en video desde mi celular como prueba de lo sucedido. RECHAZO todo éste accionar en contra de mi persona atropello y violación a mis DERECHOS”.

Romero en entrevista con este medio nos dijo “ROMERO fue trasladado en marzo de 2018 por razones familiares desde Corrientes a nuestra ciudad, nos cuenta ROMERO que desde el inicio tuvo conflicto con DUARTE no permitiendo el ingreso, le decía que respondía al mandato de la comisión directiva, recién pudo trabajar en el mas de octubre del mismo año, en el mientras tanto cumplía en Corrientes más de 90 horas semanales, de esa manera trabajaba 15 días y 15 días estaba con su familia en nuestra localidad”.

Continua Romero “Desde octubre del 2018 hasta el 22 de julio de este año, sufri distintos tipos de acosos, discriminación y apriete laboral, no podía tocar ni las cortinas de la oficina, me cerraban las computadoras, me buscaban todos los peros para que me vaya, la situación económica hace que siga en ese lugar, llego el 22 y no me dejaron entrar más , dicen que no tengo relación con este sindicato, que tengo que volver a mi lugar a CORRIENTES, tema que no puedo hacerlo más por la situación económica, mi familia vive en Castelli, no nos daría el cuero”.

agregando no dice “es extraña esta situación ya que el maltrato se vive en la casa de los trabajadores, lugar donde en realidad se tiene que cuidar a los trabajadores, esta semana si no tengo respuesta realizare la denuncia ante los organismos correspondientes, me amenazan, vociferan, Duarte contrato un patovica para que no me deje entrar”.

Finalizando la entrevista desde la redacción preguntamos si tiene alguna relación con esta entidad, ya que DUARTE lo había negado y ROMERO nos presenta documentación donde avala sus dicho y pone en jaque la negación de los sindicalistas”.-

El 20 de noviembre de 2018 con la firma de Herman y Duarte entregan nota y reglamento interno a Romero la misma dice lo siguiente “Por la presente se le comunica a Ud., que a partir del primero de diciembre de 2018, deberá estar en el lugar de trabajo diez minutos antes del horario de apertura del mismo. Se le informa además que de registrase tres llegadas tardes sin justificar, se procederá a descontar del sueldo el importe correspondiente al presentismo (Art. 40 ) del Conv. Colectivo 130/75 de empleados de comercio.

La presente es complementaria del reglamento interno que se halla firmado y aceptado por Ud. y que está vigente plenamente. notificado. Atentamente.- Sin otro motivo, queda Ud. Debidamente

El 8 de junio de 2019 con la firma de MARTIN ESCLANTE secretario de acta Y RAFAEL PAVLICICH Secretario General SIECOCHA designan inspector a NESTOR FABIAN ROMERO la designación dice lo siguiente “CERTIFICACION: Por la presente se deja constancia que conforme a Resolución del Consejo Directivo del Sindicato de Empleados de Comercio del Chaco, SI.E.CO.CHA. de fecha 8 de Junio de 2019, Acta C.D. Nro. 444, ha sido designado como inspector, verificador de deudas por aportes del SIECOCHA Y AMMACH, AI Señor; ROMERO NESTOR FABIAN DNI N° 28.202.182, con facultades para percibir cobros de actas realizadas en todo el ámbito geográfico de la Entidad. Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, 10 de Junio de 2019”.-

En mi carácter de Secretario General del Sindicato de empleados de Comercio- SI.E.CO.CHA, en virtud a lo decidido en reunión de Consejo Directivo con quorum necesario el día 22 del corriente, SE LE HACE SABER A Ud. que partir de la notificación del presente contenido SE DESISTE de toda vinculación contractual y/o administrativa que fuera otorgada a Ud. Sr. Néstor Fabián Romero DNI: 28.202.182 por

parte de nuestro ente sindical, razón por la cual se deja sin efecto la erogación de cualquier tipo de beneficio económico que estuviere percibiendo por parte de la institución y por cualquier concepto, lo cual se hará efectivo a partir del primer día hábil del mes de agosto del año 2022. Hago extensiva la presente a los fines de recomendarle SE ABSTENGA de inmiscuirse en cuestiones operativas y/o de cualquier índole relacionada con la vida institucional interna del sindicato. Queda Ud. Debidamente notificado.

