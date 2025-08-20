NBCH REFUERZA LA ATENCIÓN DIGITAL Y OFRECE BENEFICIOS EXCLUSIVOS ESTE FIN DE SEMANA LARGO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En NBCH24 Online Banking se pueden realizar todas las operaciones desde la APP y la web. Además, con Tuya se puede aprovechar la promoción Día de las Infancias para comprar en 4 cuotas sin interés y 10% de reintegro.

En virtud del feriado en conmemoración por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, este viernes 15 de agosto no habrá atención presencial en sucursales y mini filiales de Nuevo Banco del Chaco, ya que se trata de un día no laborable para entidades financieras, establecido en la Comunicación C99321 del BCRA, pero estarán disponibles todos los canales digitales y las operaciones en cajeros automáticos de la provincia. La actividad en sucursales y mini filiales NBCH se retomará el próximo lunes 18 en el horario habitual de atención.

Durante el fin de semana largo, estarán habilitados todos los canales digitales para realizar todas las operaciones desde NBCH24 Online Banking tanto en su versión web, disponible en 24.nbch.com.ar, como en la aplicación. En Online Banking se pueden realizar las 24 horas: gestión de claves, pagos con QR, recargas, pagos de servicios, constitución de plazos fijos, transferencias y más.

Con la tarjeta de Débito Chaco24, además de compras en comercios, los clientes pueden acceder al servicio Sacá Pesos para retirar efectivo sin costo en comercios adheridos y cajeros automáticos de la red NBCH. Las extracciones para clientes NBCH son gratuitas y no tienen cargos adicionales.

Los canales digitales de Nuevo Banco del Chaco son gratuitos y están habilitados para todos los clientes. Disponibles las 24 horas, todos los días del año, permiten realizar operaciones de manera rápida y segura.

Promoción especial por el Día de las Infancias

Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, Tarjeta Tuya ofrece 4 cuotas sin interés más 10% de bonificación sin tope de reintegro en comercios adheridos de toda la provincia, en los rubros: jugueterías, indumentaria, regalerías, librerías, marroquinerías, zapaterías, ópticas, bicicleterías y electro.

La promoción está habilitada para todas las versiones de la tarjeta chaqueña: Tuya Tradicional, Tuya Activa, Tuya Joven, Tuya Pyme y Tuya Pyme Rural. Los locales se pueden consultar en www.nbch.com.ar/promociones

Seguridad y canales oficiales

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

