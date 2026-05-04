MURIO UNA JOVEN DE 19 AÑOS TRAS EL VUELCO DE UN AUTOMOVIL

En la tarde del sábado, aproximadamente a las 16, se registró el siniestro vial de un automóvil Chevrolet Onix, que era conducido por un joven de 27 años, el cual iba acompañado de una joven de 19 años N.J.

El accidente ocurrió en el Paraje Palo Blanco, a unos 30 kilómetros de la localidad de Los Frentones.

Cabe destacar que la Policía tomó conocimiento del hecho alrededor de las 20. Ambos heridos fueron trasladados en automóviles particulares, ingresando a las 18.30 al hospital local.

La adolescente habría sufrido «Politraumatismo craneoencefálico, traumatismo de tórax y abdomen». Lamentablemente, la misma no logró sobrevivir a las heridas, en tanto que el conductor del vehículo también presentaba un cuadro similar al de la joven. Por tal motivo, fue derivado al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña.

Por el momento, aún se desconocen los hechos que provocaron el vuelco del automóvil.