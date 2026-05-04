ENCUENTRAN SIN VIDA A UN HOMBRE EN RUTA 90

Este domingo, efectivos de la Comisaría de General San Martín intervinieron tras la alerta sobre la presencia de un hombre muerto, a bordo de su camioneta, sobre la Ruta 90, en jurisdicción de esa localidad.

La víctima tenía 48 años y, según relataron sus familiares, sufrió una descompensación cuando conducía su vehículo. Finalmente, el rodado terminó cayendo a la banquina, mientras que su conductor se hallaba tristemente sin signos vitales.

La Policía Caminera arribó al lugar, junto al médico forense y personal de los Bomberos, que trabajaron sobre las pericias para determinar las causas de la muerte.