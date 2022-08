MURIÓ EL «HULK» BRASILEÑO POR INYECTARSE ACEITE

El hombre, quien se había convertido en tiktoker, tenía 55 años y una obsesión por hacer crecer sus músculos, con esta técnica peligrosa e invasiva.

El fisicoculturista Valdir Segato, conocido como el “Hulk brasileño”, murió a los 55 años de un paro cardíaco, por el exceso de inyecciones para aumentar sus bíceps.

Los medios locales informaron que el hombre comenzó a tener dificultades para respirar el día de su cumpleaños en su casa, en Ribeirao Preto, sureste de Brasil, y fue trasladado de urgencia a un hospital.

Segato usó inyecciones de “Synthol” exponencialmente mortales durante años para producir músculos parecidos a los de Hulk. “Me llaman Hulk, Schwarzenegger y He-Man todo el tiempo y eso me gusta. He doblado el tamaño de mis bíceps pero todavía quiero ser más grande”, había declarado en una entrevista a The Mirror en 2016.

La profunda obsesión que tenía para hacer crecer su musculatura lo llevó a la muerte, ya que varios médicos le habían advertido los problemas físicos que podría tener si continuaba con el uso de la sustancia. De hecho, no era la primera vez que sufría problemas respiratorios.

El synthol es el resultado peligroso de la mezcla de aceite, lidocaína y alcohol bencílico, la cual permite un aumento inmediato del volumen, debido a que funciona como un implante sobre el cuerpo.

Según los profesionales, esa sustancia aumenta el riesgo de infecciones, fibrosis muscular, tumores, problemas cerebrales y musculares. Incluso quienes lo utilizan pueden sufrir una amputación por los daños irreparables en los nervios.

Sin embargo, en una entrevista le consultaron sobre los riesgos y Segato dijo: “Los médicos me dicen que deje de usar, el consejo que me dan es que deje de usar. Pero es mi decisión usar porque quiero, porque me gusta”.

TIKTOKER

El “Hulk” brasileño saltó a la fama en los últimos años al compartir videos de su físico en las redes sociales. Subía diariamente fotos de su musculatura que llegaron a medir casi 60 centímetros. En TikTok acumuló 1.700.000 seguidores.

Vecinos de Segato revelaron a medios locales que, a pesar de sus millones de seguidores, el fisicoculturista vivía recluido en una propiedad alquilada, cerca de la casa de su familia, desde hace más de 15 años.

