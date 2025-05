MURIÓ A LOS 89 AÑOS JOSÉ “PEPE” MUJICA, EXPRESIDENTE DE URUGUAY

A los 89 años murió el expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica . En abril de 2024 había anunciado que sufría cáncer de esófago. Aunque realizó un tratamiento de 32 sesiones de radioterapia y mejoró, no bastó. El 9 de enero anunció que la enfermedad se propagó y que ya no había tratamiento posible.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada”, dijo en una entrevista con el semanario Búsqueda. Mujica, político y exguerrillero, fue presidente de Uruguay en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2010 y el 1 de marzo de 2015. Puede ser considerado como una de las figuras más importantes de la política latinoamericana contemporánea.

Quién fue José “Pepe” Mujica

José Alberto “Pepe” Mujica Cordano nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, Uruguay. 75 años después, fue elegido como el cuadragésimo presidente de la República Oriental del Uruguay. Entre un momento y otro, hay una vida rica en contrastes, posturas comprometedoras y otras celebradas, junto con un imaginario que resuena en distintas generaciones.

Su carrera empezó en el Partido Nacional, cuando entre 1955 y 1956, luego de cumplir 20 años, comenzó a militar en ese sector. Sin embargo, su formación política inició mucho antes. Fue en la casa, donde su mamá, Lucy Cordano, descendiente de inmigrantes italianos, y su tío materno, Ángel Cordano, lo instruyeron sobre la formación nacionalista. Sobre todo, Ángel, una persona recordada como “un nacionalista y peronista con preocupaciones intelectuales” que “tuvo influencia sobre ‘Pepe’”, según La Red 21.

Era un tiempo en el que aún no se le conocía como “Pepe” Mujica y en el que incluso él quizá tampoco imaginaba mucho de lo que ocurría más adelante. Para ese entonces, entre los 13 y 17 años, perteneció a varios clubes de ciclismo y, con sus amigos del barrio, cada tanto viajaba hacia el interior del país para conocerlo.

Uno de los episodios clave en su formación política fue haber conocido a Enrique Erro, quien en 1956 era diputado nacionalista. Dos años después de este encuentro, Erro fue designado Ministro de Trabajo. Aunque Mujica era parte de su círculo de compañeros, no ocupó un cargo en ese ente. Su relación se mantuvo, hasta que en 1962 ambos deciden dejar el Partido Nacional y crean Unión Popular.

Luego, en 1964, tomó una de las decisiones más importantes de su carrera política: ser parte del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN).

Su etapa en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros

Durante sus primeros años de carrera política, una de figuras que alimentaron el imaginario de José “Pepe” Mujica fue Raúl Sendic, quien fue uno de los miembros fundadores del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

En un breve documental de la Televisión Pública Argentina, se recordó que Mujica escribió “un sentido texto” sobre Sendic. En este, había una frase que podría servir para describir parte de su carácter y filosofía política: “Esta lucha no es para apuraditos. Es para consecuentes. Si se pierde el camino al corazón de las masas, todo lo demás es mera filosofía de boliche”.

Luego de sumarse al MLN, Mujica logró convertirse en uno de sus principales dirigentes “que durante fines de la década del 60 protagonizó una guerrilla que buscaba imponer el socialismo por la vía armada”, según BBC Mundo. En 1964 fue detenido por primera vez, durante un asalto frustrado. Estuvo en la cárcel durante ocho meses. Cinco años después, en 1969, pasó a la clandestinidad.

Ese fue el año de “La Toma de Pando”. En un archivo que se puede consultar en la plataforma de Sitios de Memoria Uruguay, se explicó lo siguiente: “El 8 de octubre de 1969, la pequeña ciudad de Pando pasó al primer plano de la notoriedad, cuando los teletipos de las agencias noticiosas anunciaron, en todo el mundo, su copamiento por parte de comandos armados del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros). Medio centenar de integrantes de los grupos de guerrilla urbana llevaron a cabo una sincronizada acción a solo 22 quilómetros de distancia de Montevideo”. Esto derivó en un enfrentamiento con fuerzas policiales, que “descargaron rápida ofensiva, alcanzando a la columna guerrillera en su retirada”.

En ese momento, Jorge Pacheco Areco era el presidente de Uruguay, y el país atravesaba lo que fue definido como una “guerra de guerrillas”. Areco fue sucedido por Juan María Bordaberry, quien sostuvo una dictadura cívico-militar entre 1973 y 1976. En una entrevista dada a El País de Uruguay en 2020, Mujica se refirió a los Tupamaros y a ese momento histórico. “El MLN soportó la dictadura”, dijo, ante el cuestionamiento sobre si este movimiento “había peleado” contra el régimen.

Profundizando al respecto, Mujica dijo: “El MLN se construyó históricamente previendo que el Uruguay iba a desembocar en una dictadura. (…) En mi generación, era popular porque el modelo en toda América Latina eran los golpes de Estado. El sueño del MLN era tener una herramienta para cuando viniera ese momento. Lo que no tuvo en cuenta fue que, cuando jugás con fuego, desatás cosas que después no podés dominar”.

Reflexionando sobre el rol que en ese entonces cumplió el MLN, en medio de la dictadura, Mujica ofreció una disculpa durante esa entrevista con El País de Uruguay. “Sí, se las debo (las disculpas). Cuando el pueblo uruguayo nos precisó para pelear en la calle y enfrentar a la dictadura, no estábamos; estábamos en cana. Esa es la disculpa. Construimos una organización para eso, previendo que eso (la dictadura) se iba a dar, inevitablemente, y a la hora señalada no estábamos. Acepto todas las críticas”.

En total, debido a varias detenciones, Mujica pasó 14 años en cárcel. En 1985, con el regreso a la democracia en Uruguay, fue liberado debido a una amnistía otorgada a distintos presos políticos.

Esto podría considerarse como un nuevo punto de partida de su carrera política.

Su etapa en el Movimiento de Participación Popular y el Frente Amplio

En libertad, y junto con algunos exmiembros del MLN, José “Pepe” Mujica creó el Movimiento de Participación Popular en 1989. Ideológicamente, este partido se alineó a la izquierda y, en ese momento, formó parte de la coalición de partidos Frente Amplio, que se mantiene hasta la actualidad. Ese año fue elegido diputado y, luego, senador.

Entre 1989 y 2005, el crecimiento del Frente Amplio en el país “fue sostenido en las elecciones subsiguientes hasta convertirse, en 2005, en la fuerza más votada dentro de la izquierda”, de acuerdo con BBC Mundo. Mientras tanto, la figura Mujica también fue creciendo. El presidente de ese entonces, Tabaré Vásquez, lo nombró Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en 2005. Eran días en los que, en el Palacio Legislativo del Uruguay o en las inmediaciones del Ministerio, se podía ver al referente llegando a trabajar en una motocicleta Yamaha.

Mujica fue ministro hasta el 2008, cuando volvió al Senado, y comenzó a preparar su postulación a la Presidencia del país. Para lanzar su candidatura, fue necesario una serie de negociaciones que derivaron en el respaldo de la mayoría de los partidos del Frente Amplio, tras elecciones internas en las que superó a Danilo Astori y a Marcos Carámbula.

El 22 de noviembre de 2009, José “Pepe” Mujica derrotó en segunda vuelta a Luis Alberto Lacalle, con un porcentaje del 54,63% de los votos. En su discurso, Mujica dijo: “Recordemos, en una noche de alegría, que hay compatriotas que tienen tristeza y que son hermanos de nuestra sangre. Por eso, ni vencidos ni vencedores. Apenas elegimos un gobierno que no es dueño de la verdad, que los precisa a todos. (…) Si tú tienes alegría, no cometas el error de ofender a los que optaron otra opción”.

El 1 de marzo de 2010, se juramentó en el Palacio Legislativo como Presidente de la República Oriental del Uruguay. Como dato curioso, la juramentación fue tomada por Lucía Topolansky, su esposa, quien en ese momento era la primera senadora del país.

Durante su gobierno, formó parte de un hecho importante, con alrededor de 850 mil personas saliendo de la pobreza en 8 años. No es algo menor, si se tiene en cuenta que, para 2012, la población del país era de 3.3 millones de habitantes. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada en 2012 por el Parlamento Nacional. En sus años de gobierno (2010-2015), el desempleo se mantuvo en mínimos históricos, según el Instituto Nacional de Estadística. En términos generales, fue una gestión que impulsó distintas mejoras en el área social y en la educación.

Simbólicamente, su figura alcanzó otro nivel de repercusión por transmitir una imagen de austeridad que conservó hasta sus últimos días. Si antes se trasladaba en una motocicleta, luego lo hizo en un Volkswagen Beetle. Era común encontrarlo en su chacra, sentado bajo la sombra, o rodeado de plantas. A BBC Mundo confesó su interés por la naturaleza: “No tengo religión, pero soy casi panteísta: admiro la naturaleza. La admiro casi como quien admira la magia”.

El regreso al Senado y el ocaso de su vida

Tras cumplir su período presidencial, José “Pepe” Mujica siguió su carrera política en el Senado, donde fue reelegido en dos ocasiones, 2015-2020 y 2020-2025. Este segundo lapso no lo cumplió por completo. El 20 de octubre de 2020 renunció, debido a la pandemia por la COVID-19. En su discurso de despedida, dijo: “En la vida, hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse. (…) Siendo pequeño, (este país) tiene que huir de las grietas y tiene que lograr una media de cosa común que se mantenga en el tiempo”.

A esto agregó lo siguiente: “Tengo mi buena cantidad de defectos. Soy pasional. Pero, en mi jardín, hace décadas que no cultivo el odio porque aprendí una dura lección que me puso la vida. El odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego, como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye”.

Mujica aprovechó la ocasión para dejar una suerte de manifiesto. “En política no hay sucesión; hay causas. Los hombres y las mujeres pasamos. Algunas causas sobrevien y se tienen que transformar. Lo único permanente es el cambio. La biología impone cambios. Pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones, construir, ayudar a construir el porvenir, ya que la vida se nos va y es inevitable. Pero las causas quedan. (…) He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Le quiero transmitir a los jóvenes: hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar; es levantarse y volver a a empezar que uno caiga”, dijo.