MUNDIAL: LOS BORRACHOS SERÁN ENVIADOS A UNA ZONA ESPECIAL

El jefe de la Copa del Mundo Nasser Al Khater brindó una entrevista en Doha, donde recordó las duras reglas de comportamiento que regirán también para los turistas que visiten el país durante el evento deportivo. En ese sentido, confirmó que los fanáticos que tomen de más serán enviados a “zonas especiales” para recuperar la sobriedad.

De todas maneras, aclaró: «El alcohol está disponible en Qatar. Es más limitado que quizás en otros países del mundo, ya sea en Europa, Estados Unidos, pero estará más disponible en zonas designadas en Qatar. Lo tenemos en zonas designadas, como lo prometimos desde el primer día», dijo en declaraciones a Sky.

“Sé que existen planes para que las personas se pongan sobrias si han estado bebiendo en exceso; un lugar para asegurarse de que se mantengan a salvo, que no sean dañinos para nadie más, que no se lastimen. Pienso que es una buena idea«, expresó.

“Sean respetuosos con la cultura”, pidió Al Khater y, agregó: «Al final del día, siempre y cuando no hagas nada que perjudique a otras personas, si no estás destruyendo la propiedad pública, siempre y cuando te comportes de una manera que no sea dañina, entonces todos son bienvenidos y tú no tienes nada de qué preocuparte”.

Selecciones portarán un brazalete multicolor en contra de la discriminación LGBT+

Al Khater dijo que “es un asunto de la FIFA” si aprueba que algunas selecciones vistan un brazalete multicolor pra promover los derechos LGBTI en el Mundial de Qatar

“Por lo que tengo entendido, se están llevando a cabo discusiones sobre los diferentes mensajes políticos que se van a emitir”, dijo Al Khater.

Añadió: “Este es un torneo deportivo al que la gente quiere venir y disfrutar. Convertirlo en una plataforma de declaraciones políticas no creo que sea adecuado para el deporte”.

Bélgica, Inglaterra, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Suiza y Gales son los ocho países que promoverán los derechos LGBT+ en el Mundial de Qatar.

