MULTITUDINARIA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN JUAN JOSÉ CASTELLI

Miles de familias participaron de la gran fiesta organizada por la Municipalidad en el Polideportivo local, con juegos, espectáculos, chocolatada y sorteos que superaron todas las expectativas.

🪅La ciudad de Juan José Castelli vivió este domingo una verdadera fiesta de la niñez. Como cada año, la Municipalidad organizó un multitudinario evento en el marco del Mes de las Infancias, que reunió a miles de vecinos en el Polideportivo local para celebrar el Día del Niño con una jornada cargada de diversión y alegría.

El festejo contó con una amplia propuesta recreativa que incluyó diez castillos inflables, un toro mecánico, animadores, acróbatas y los coloridos payasos del Circo Galatea, que mantuvieron entretenidos a los más pequeños durante toda la tarde. Además, se realizaron sorteos de más de 40 bicicletas, pelotas y numerosos juguetes, lo que generó gran entusiasmo entre los asistentes.

🎊Para coronar la celebración, el municipio sirvió una riquísima chocolatada con facturas, que fue disfrutada por miles de niños y familias, sumando un momento de encuentro y tradición a la jornada.

🪅Desde el municipio destacaron que la convocatoria “superó todas las expectativas”, con un marco multitudinario de público que colmó las instalaciones del Polideportivo y disfrutó en familia de cada una de las actividades programadas.

✅️El evento estuvo encabezado por el intendente Pío Sander, acompañado por la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el secretario de Desarrollo Social Javier Bender, la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander, el subsecretario de Deporte Roberto Scheffer y el subsecretario de Ceremonial y Protocolo Walter Benítez, junto a coordinadores y equipos de las distintas áreas municipales.

❤️De esta manera, Castelli volvió a ratificar su compromiso con las infancias, ofreciendo una celebración gratuita, inclusiva y masiva, que se consolida año tras año como uno de los eventos más esperados por toda la comunidad.

