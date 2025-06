Muerte de Thiago: imputaron al policía por homicidio con dolo eventual

, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

De ser encontrado culpable, la pena en expectativa para el policía es de 8 a 25 años de prisión. Previamente, el efectivo policial había sido acusado por homicidio en legítima defensa, lo que lo hubiera eximido de responsabilidad penal por la muerte del menor.

Aguilar Fajardo, tiene 21 años, efectuó al menos once disparos tras ser sorprendido por cuatro delincuentes que intentaron robarle a él y a su madre. Uno de las balas perdidas impactó contra Thiago.

En su declaración, el policía sostuvo: «Disparé porque pensé que a mi mamá la mataban ahí mismo y no la iba a ver nunca más. Me apuntaban a mí y a ella al mismo tiempo. No me importó más nada”.

Explicó que uno de los delincuentes le apuntó a la cara mientras su madre también era agredida y la apuntaban con un arma. «Si se enteraban que era policía, me mataban. Lo único que quería era darles las cosas y que se fueran. Disparé recién cuando vi que estaban ensañados con mi mamá”, sostuvo en su declaración indagatoria.

Como resultado del enfrentamiento, en el lugar murió el delincuente Brandon Corpus de 18 años y resultaron heridos sus cómplices: Uriel Montenovo, de 21 años, quien recibió un disparo en la pierna, y Uriel Leiva, quien permanece en estado crítico tras recibir un balazo en el abdomen.

El desgarrador posteo del papá de Thiago Correa: «Mi angelito»

El dolor de la familia de Thiago Correa no tiene límite. El pequeño de siete años perdió la vida tras quedar en medio del fuego cruzado entre un Policía y varios delincuentes.

Con un conmovedor mensaje y una imagen del niño en el club donde jugaba al fútbol, Fabián Correa, despidió en sus redes sociales a Thiago, su hijo de 7 años que murió tras ser baleado por un policía federal que había disparado contra cuatro delincuentes para defenderse de un robo.

“Estoy destrozado, me dejaste hijito mío, te amo y te voy a amar toda la vida. Ahora sos mi angelito, te amo, te amo hijo mío”, escribió en hombre en Facebook horas después de dar la triste noticia de que el menor, que estuvo durante un día internado en el Hospital de Niños de San Justo, había fallecido.

El posteo está acompañado de una foto de donde Thiago, se muestra sonriente utilizando la camiseta de su equipo de fútbol.

Fabián fue el último en ver a Thiago con vida el miércoles, cuando ocurrió el dramático episodio. Todo ocurrió cerca de las 22.30, en la intersección de avenida Crovara y Madrid, donde él y Thiago esperaban el colectivo para ir a la casa de la mamá del nene.

Ese día, Thiago había ido a la escuela, luego a entrenar a su club, Defensores Unidos de La Tablada, y finalmente a comer con su padre. A la noche, el plan era que regresara a la casa de su mamá para al día siguiente volver al colegio.

Antes del triste final del niño, Fabián contó en diálogo con la prensa los minutos previos al hecho. Recordó que, tras ser herido, el nene se desvaneció en sus brazos. También una imagen que será difícil de olvidar: contó que Thiago logró llamarlo “pá” antes de perder la conciencia.

“Cuando estábamos esperando el colectivo, escuché una explosión y pensé que era una moto, pero enseguida empezaron otros disparos. Cuando me di cuenta de que estaban a los tiros, quise tirar al piso a Thiago, pero ya le había impactado la bala”, contó el padre. Y agregó: “Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada. Empecé a gritar ‘ayuda’ y apareció un auto con un hombre que no conozco y me llevó al hospital”.

“La bala le pegó en la parte de atrás de la cabeza. Siete años tiene Thiago, toda una vida por delante. No puedo creer lo que me está pasando, es una pesadilla”, continuó el papá, el día anterior a que el pequeño perdiera la vida.

Thiago permaneció internado con asistencia mecánica y el viernes los médicos habían confirmado que sufría muerte cerebral.