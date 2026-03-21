MOTOSIERRA EN ONCE: LA GALERÍA DE LOS FABRICANTES CERRÓ Y PASARÁ A VENDER PRODUCTOS IMPORTADOS DE CHINA
Se trata de Galería La Paz, conocida como «la galería de los fabricantes», dejando a 80 locatarios y empleados sin trabajo para reabrir como un gran centro de acopio y venta de artículos chinos.
En su lugar, como viene ocurriendo en otros barrios porteños y en localidades del conurbano, se abrirá un enorme centro de acopio, distribución y venta de artículos importados directamente desde el gigante de oriente, con una amplia variedad de productos de dudosa calidad y bajos precios, gracias a la apertura indiscriminada de las importaciones decretada por la gestión libertaria.
La duda, no obstante, sigue siendo la misma que ahora aqueja a todo el comercio en todo el país: con el aumento incesante de la desocupación y la caída del poder adquisitivo de quienes aun conserven el trabajo, ¿quién podrá seguir comprando…?