Motosierra en Once: la galería de los fabricantes cerró y pasará a vender productos importados de China

Desde hace dos décadas, Galería La Paz es una de las más tradicionales del barrio porteño de Once, reuniendo a fabricantes y comerciantes de todo tipo de rubros a precios mayoristas e incluso servicios: ropa, calzado, lencería, marroquinería, blanquería, bijouterie, artículos escolares, servicio técnico y accesorios para celulares, etc.

Vecinos y minoristas de Capital Federal y el conurbano concurrían en masa a ese centro comercial por la variedad de su oferta, sus precios y también por su ubicación estratégica, en Bartolome Mitre al 2600, entre Paso y Castelli, a unos 150 metros de la estación Once del ferrocarril Sarmiento.

Pero el derrumbe del consumo popular causado por el brutal ajuste libertario hizo que en los últimos tiempos esa masa de compradores se haya reducido considerablemente, afectando los ingresos de los locatarios de la galería, que no obstante pretendían continuar con sus labores.

a importadores de productos terminados, con todo lo que implica para el empleo y, en definitiva, para la propia economía en su conjunto. Sin embargo, como ocurre con gran parte de la industria nacional, Javier Milei los obliga a “reconvertirse”; es decir, pasar de productores de vestimenta para infantes, mujer y hombre, jeans, sábanas, manteles, etc.,y, en definitiva, para la propia economía en su conjunto.

Lo concreto es que próximo 30 de abril Galería La Paz cerrará sus puertas para avanzar en esa reconversión: de ser un lugar de comercialización de muchos productos nacionales y servicios locales, pasará a ser un centro de venta de artículos importados directamente desde China.