EL GOBIERNO PROVINCIAL CREÓ EL PROGRAMA «RED ESTRATÉGICA DE SALUD»
Contempla la implementación de 5 operativos sanitarios mensuales que recorrerán de manera equitativa las distintas localidades chaqueñas.
El Gobierno del Chaco formalizó la creación del Programa Provincial «Red Estratégica de Salud». El programa contempla la implementación de 5 operativos sanitarios mensuales que recorrerán de manera equitativa las distintas localidades chaqueñas .
«Estos dispositivos territoriales permitirán que los vecinos accedan a consultas con médicos especialistas y otros servicios de salud sin necesidad de trasladarse a centros urbanos», aseguró el secretario de Asuntos Estratégicos, Marco Resico, acompañado por el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios.
Desde el Gobierno destacaron que la medida apunta a «reducir las asimetrías en el acceso al sistema sanitario, con una cobertura proyectada que alcanzará a los 70 municipios de la provincia».
Para garantizar la eficacia del programa, las áreas involucradas definieron responsabilidades específicas:
- Ministerio de Salud: conformará los equipos médicos interdisciplinarios, proveerá insumos y medicamentos, y coordinará las derivaciones hospitalarias necesarias.
- Secretaría de Asuntos Estratégicos: tendrá a su cargo la planificación territorial, la articulación con los intendentes y la difusión de cada operativo para asegurar la participación de la comunidad.