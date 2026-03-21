EL GOBIERNO PROVINCIAL CREÓ EL PROGRAMA «RED ESTRATÉGICA DE SALUD»

El Gobierno del Chaco formalizó la creación del Programa Provincial «Red Estratégica de Salud». El programa contempla la implementación de 5 operativos sanitarios mensuales que recorrerán de manera equitativa las distintas localidades chaqueñas .

«Estos dispositivos territoriales permitirán que los vecinos accedan a consultas con médicos especialistas y otros servicios de salud sin necesidad de trasladarse a centros urbanos», aseguró el secretario de Asuntos Estratégicos, Marco Resico, acompañado por el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios.

Desde el Gobierno destacaron que la medida apunta a «reducir las asimetrías en el acceso al sistema sanitario, con una cobertura proyectada que alcanzará a los 70 municipios de la provincia».

Para garantizar la eficacia del programa, las áreas involucradas definieron responsabilidades específicas: