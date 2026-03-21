MÁXIMA ALERTA MUNDIAL: IRÁN AMENAZA CON ATACAR DESTINOS TURÍSTICOS DE TODO EL MUNDO

General Abolfazl Shekarchi, portavoz militar de Irán.

En el marco de la guerra que mantiene con Israel y Estados Unidos, Irán amenazó con atacar lugares de recreo y turísticos en todo el mundo, al tiempo en que aseguró que sigue fabricando misiles para continuar con sus contraataques.

El máximo portavoz militar del país persa, general Abolfazl Shekarchi, advirtió que “los parques, las zonas recreativas y los destinos turísticos” de todo el mundo no serán seguros para los enemigos de Teherán.

ataques militares e incluso terroristas fuera de Oriente Medio como táctica de presión hacia sus enemigos, según reportan agencias internacionales. Se trata de una amenaza que pone en alerta al globo, ya que reaviva la preocupación de que los iraníes puedan realizar, según reportan agencias internacionales.

Sigue la fabricación de misiles balísticos También este viernes, la Guardia Revolucionaria iraní refutó dichos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, referidos a que la armada y la fuerza aérea de Irán habían colapsado a raíz de los ataques combinados, asegurando al mismo tiempo que la capacidad iraní para producir misiles balísticos había sido eliminada.

Fue el general Ali Mohammad Naeini -fallecido horas más tarde durante un bombardeo- quien había asegurado a medios oficiales de su país que “estamos produciendo misiles incluso en condiciones de guerra, lo cual es asombroso, y no hay ningún problema particular con el almacenamiento”.