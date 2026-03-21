SAN MARTIN RECUPERARON UN CELULAR ROBADO Y EL SOSPECHOSO HUYÓ AL VER A LA POLICÍA

El dispositivo fue hallado tras tareas investigativas en el barrio San Francisco y ya fue restituido a su propietario.

En horas de la tarde, personal de la División Investigaciones Complejas Interior de San Martín logró recuperar un celular que había sido sustraído en un hecho de hurto ocurrido en la ciudad.

El dispositivo había sido dejado momentáneamente sobre un vehículo mientras su propietario se encontraba trabajando, y al regresar constató su faltante.

Tras tareas investigativas, el personal tomó conocimiento de que en el barrio San Francisco un sujeto intentaba comercializar un celular de similares características. Al dirigirse al lugar, los agentes observaron al individuo, quien al notar la presencia policial arrojó el equipo y se dio a la fuga por los pasillos del barrio.

El celular fue secuestrado y posteriormente restituido a su dueño conforme lo dispuesto por la magistratura interviniente.

La Policía continúa trabajando para dar con el autor del hecho.

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