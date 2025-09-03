MOTORIZADOS VIERON A LA POLICÍA E INTENTARON HUIR, PERO FUERON ATRAPADAS CON DROGAS EN LA RIÑONERA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Dos mujeres fueron demoradas y una de ellas tenía un pedido de captura desde mayo.

Esta mañana, los agentes del Cuerpo de Operaciones Motorizadas recorrían calle 2 de Febrero cuando notaron a dos mujeres que, al ver la prevención, intentaron huir en su moto. Ambas fueron demoradas y descubrieron que una tenía cocaína en la riñonera y otra contaba con un pedido de captura activo desde mayo.

En la riñonera había un total de 17.300 pesos, un celular y unas 60 bochitas de cocaína. Ella circulaba en una Zanella ZB que también fue incautada por no poder acreditarse la propiedad. La otra, tenía un pedido de aprehensión activa desde el 18 de mayo y ambas fueron detenidas bajo la causa de “supuesta infracción a la ley de estupefacientes”.

Agentes de la División Microtráfico intervinieron en el hecho e hicieron las pruebas de campo y el pesaje de la sustancia.

