MOTOCICLISTA SE HABRIA ARROJADO AL PARANÁ

En horas del mediodía de este sábado Ruta 16, km 1.5 – Puente General Manuel Belgrano (carril descendente), personal de la Comisaría Primera de Barranqueras tomó conocimiento de un hecho ocurrido en el Puente General Manuel Belgrano, donde se halló una motocicleta tipo cross abandonada sobre la vereda peatonal y se presume que una persona se habría arrojado hacia las aguas del río Paraná.

Al constituirse en el lugar, los efectivos constataron la presencia de una Motomel SKUA 150, color negra, blanca y roja,. Sobre el tablero de encendido se encontraba un casco rojo y una billetera marrón, que contenía un carnet de conducir a nombre de Oscar Céspedez Negrete, de la ciudad de Corrientes. Asimismo, se halló la cédula verde del rodado, registrada a nombre de Natalia Luisa Ricardone.

Ante el hallazgo, se dio aviso a la fiscal de turno, Dra. María Candela Valdez, quien dispuso el traslado de la motocicleta hasta la casilla policial del barrio San Pedro Pescador, en presencia de testigos habilitados, y el posterior secuestro formal del vehículo.

Debido a la posibilidad de que una persona se haya arrojado al río, se solicitó la colaboración del Departamento de Bomberos Metropolitana, Sección Salvamento y Rescate, de Prefectura Naval Argentina y del Departamento de Búsqueda de Personas, quienes iniciaron las tareas de rastrillaje en la zona.

El tránsito en el puente se mantuvo fluido durante el operativo, aunque con presencia policial en el sector. Hasta el momento, las autoridades continúan con las labores de búsqueda en el río Paraná, mientras se intenta establecer la identidad y paradero de la persona presuntamente involucrada en el hecho.

