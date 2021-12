MORIA CASÁN SE CASÓ CON EL «PATO» GALMARINI

La diva confesó en una entrevista televisiva que decidió unirse de manera formal con su pareja, en una ceremonia íntima a la que fueron pocos invitados.

Moria Casán confirmó que contrajo matrimonio con el político Fernando “Pato” Galmarini en una ceremonia familiar a la que asistieron unos pocos, el sábado 11 de diciembre.

Durante una entrevista televisiva, la vedette fue consultada sobre el rumor que comenzó a esparcirse esta semana en el mundo del espectáculo y no tuvo más remedio que decir la verdad: «Sí, en reunión familiar privada».

«La ceremonia fue de nosotros dos con alguien que nos unió, después celebración y luego cancha de Boca a celebrar con 8 goles a 1. ¡¡¡Era la primera vez que iba a la cancha!!!», reveló Casán.

La fiesta no estará completa sin una luna de miel, aunque la estrella adelantó que prioriza su temporada teatral: «A fin de año vamos invitados por Sergio (Massa) y Malena (Galmarini, hija de Fernando), a Pinamar. Tengo nada más que esos días por la tele y el teatro».

Sin embargo, no descartó organizar un viaje a Europa con su marido: «Galmarini y yo morimos por ir. Iríamos a visitar a Benito Paolucci, que juega al rugby en Italia y es uno de sus 11 nietos, hijo de Bernardita».

«La química que tenemos con Galma nos sorprendió y sigue sorprendiendo. Él me buscó, me llamó, me persiguió y me consiguió. Me conquistó su ética, lealtad incondicional a sus ideas y que haya sido mi profe de historia virtual. Comenzó en blanco y negro, con mucho pasado y fue pasando por todos los matices hasta llegar al presente. Somos pasado, presente aggiornado y sublimado. Final feliz y fueron felices, pero no comieron perdices», declaró en diálogo con Canal 9.

