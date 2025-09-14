MONOTRIBUTO: EL BENEFICIO MÁS ESPERADO DEL MES PARA UN GRUPO DE APORTANTES
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Estar dentro del régimen permite acceder a diferentes beneficios calve, como cobertura médica o acceso a préstamos bancarios. Los detalles en la nota.
Qué grupo de monotributistas no pagará el impuesto
Mediante la Resolución 5546/2024, el organismo que reemplazó a la AFIP comunicó que los monotributistas que se dedican al alquiler de propiedades podrán solicitar la exención del pago del impuesto.
Para acceder a este beneficio, es necesario estar inscripto en el Régimen Simplificado con un máximo de dos inmuebles en alquiler, no desarrollar otras actividades bajo el monotributo y tener los contratos registrados en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI).
Cómo tramitar la exención de pago del monotributo
Aquellos que cumplan con los requisitos establecidos, pueden solicitar esta ventaja vía online, desde la página oficial del ARCA y en simples pasos. Estos son los pasos que se deben seguir para solicitarlo de manera correcta y sin problemas:
- Paso 1: Ingresar al sitio oficial de ARCA.
- Paso 2: Seleccionar la opción “Modificación locador de hasta 2 inmuebles – Beneficio Ley 27.737”.
- Paso 3: Indicar el período a partir del cual se solicita la exención.
- Paso 4: Realizar la declaración con clave fiscal en el Sistema Registral, utilizando la actividad 681098.
- Paso 5: Comprobar que todos los contratos estén correctamente registrados en el sistema RELI.