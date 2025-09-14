MONOTRIBUTO: EL BENEFICIO MÁS ESPERADO DEL MES PARA UN GRUPO DE APORTANTES

Estos son los contribuyentes que pueden quedar exentos del pago de un impuesto clave del ARCA.

Estar dentro del régimen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) brinda importantes beneficios para los monotributistas. Aunque cada contribuyente debe pagar mensualmente según sus ingresos, pertenecer al régimen facilita el acceso a cobertura médica y préstamos bancarios, entre otras ventajas.

Sin embargo, durante los últimos días, el ARCA informó que un grupo de monotributistas contarán con un beneficio especial que los exime del pago del impuesto. Esta medida busca reducir la carga fiscal de los contribuyentes. A continuación, todos los detalles.

Qué grupo de monotributistas no pagará el impuesto El ARCA anunció que los monotributistas que se dedican al alquiler de propiedades podrán solicitar la exención del pago del impuesto.

Mediante la Resolución 5546/2024, el organismo que reemplazó a la AFIP comunicó que los monotributistas que se dedican al alquiler de propiedades podrán solicitar la exención del pago del impuesto.

Para acceder a este beneficio, es necesario estar inscripto en el Régimen Simplificado con un máximo de dos inmuebles en alquiler, no desarrollar otras actividades bajo el monotributo y tener los contratos registrados en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI).