MODERNIZACIÓN CATASTRAL: EL GOBERNADOR ZDERO ENCABEZÓ CAPACITACIÓN Y HOMENAJE AL AGRIMENSOR CARLOS DIEZ

Esta mañana, el gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Zdero, encabezó la apertura de la Jornada de Capacitación en Georreferenciación Parcelaria, realizada en la Casa de las Culturas, donde destacó la importancia del catastro como herramienta estratégica para el desarrollo provincial.



Además, el primer mandatario provincial entregó el premio “Agrimensor Teodoro Schuster” a Carlos Gustavo Diez, en reconocimiento a su destacada trayectoria y valioso aporte a la agrimensura a nivel provincial y nacional.

“Estamos comprometidos a garantizar el funcionamiento del organismo catastral y hemos tomado decisiones firmes para aplicar políticas serias que beneficien a los profesionales de la agrimensura y a todas las disciplinas vinculadas”, sostuvo el Gobernador, remarcando la necesidad de ordenar un sistema históricamente desorganizado y con falta de certidumbre.

El Jefe del Ejecutivo chaqueño, acompañado del ministro de Gobierno, Jorge Gómez y la subsecretaria de Asuntos Registrales, Mercedes Marinich, agradeció el acompañamiento del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia del Chaco (CPACH) y subrayó el rol de estas instancias de capacitación en la formación continua de los profesionales del sector.

Por su parte, Jorge Luis Soria, presidente de la Federación Argentina de Agrimensura (FADA), resaltó la trascendencia de la figura de Diez y señaló que su labor constituye un ejemplo en todo el país. Además, puso en valor la importancia de un catastro organizado como herramienta esencial para el buen gobierno y el desarrollo territorial.

La jornada se desarrolló en el marco de un esfuerzo conjunto entre el gobierno provincial, los profesionales de la agrimensura y el personal del organismo catastral. Gracias a este trabajo, hoy la provincia cuenta con un sistema digital de consulta de parcelas, que agiliza el acceso a la información para agrimensores, escribanos, municipios, instituciones y ciudadanos, brindando mayor transparencia y seguridad jurídica.

La georreferenciación parcelaria, que permite asignar coordenadas precisas a cada lote, representa un paso clave hacia un catastro moderno y confiable, fundamental para el ordenamiento territorial del Chaco.

CARLOS DIEZ: “QUE EL GOBERNADOR ME HAYA DEDICADO SU TIEMPO CON TANTAS ACTIVIDADES QUE TIENE, ME PONE MUY FELIZ”

“Nunca imaginé tener este reconocimiento, que el Gobernador de la provincia me haya dedicado su tiempo con tantas actividades que tiene hoy para entregarme este premio me pone muy feliz; estoy muy agradecido por el cambio profundo que hizo el Gobierno provincial en Catastro. Este premio si bien es personal, pero está dedicado para la Agrimensura del Chaco”.

La capacitación se transmite en vivo a través de la plataforma ZOOM desde la cuenta oficial del CPACH, llegando también a profesionales de todo el país.

SOBRE EL AGRIMENSOR CARLOS GUSTAVO DIEZ

Formación: Egresado en 1983 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE.

Sus inicios: Se desempeñó en el Instituto de Colonización del Chaco (1984–1986) y en la Subsecretaría de Asuntos Municipales (1986–1991).

-Trayectoria profesional: Ejerció ininterrumpidamente en Chaco, Misiones, Corrientes y Santa Fe desde 1991.

-Cargos institucionales destacados:

-Presidente de la Asociación Chaqueña de Agrimensores (varios períodos).

-Presidente del Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros del Chaco.

-Presidente del Comité Consultivo Permanente sobre el Ejercicio Profesional de la Agrimensura (COPEA, 2008–2010).

-Presidente de la Federación de Entidades Universitarias del Chaco (2014–2016).

-Presidente de la Federación Argentina de Agrimensores (FADA, 2014–2018).

Su liderazgo y compromiso dejan una huella significativa en la agrimensura argentina, contribuyendo a la modernización y fortalecimiento de la profesión.

