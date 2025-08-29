CREER O REVENTAR: LA VIDENTE QUE DIJO QUE VA A RENUNCIAR MILEI VIENE ACERTANDO EN TODOS SUS PRONÓSTICOS

Javier Milei en problemas.

La vidente Venus Psíquica en julio pasado comenzó a anunciar la posible renuncia de Javier Milei a la presidencia de la Nación pero recién comenzó a viralizarse en agosto.

Pero la novedad es que en julio pasado la vidente adelantó lo que está pasando en las marchas organizadas por el oficialismo, con el escándalo en Lomas de Zamora y los incidentes del jueves en la provincia de Corrientes, con Karina Milei de protagonista.

En julio comenzó la predicción para Milei

«En mi videncia veo a Milei en un escenario donde le habla a mucha gente, pero hay gente pidiéndole que se vaya, veo peleas», decía en julio pasado la vidente. «La gente pide que se vaya y se va a elecciones», remarcó en varias oportunidades.

Creer o reventar. Según Venus Psíquica el presidente de la Nación dejaría su cargo en este mismo 2025: «Milei renuncia un tiempo antes de las elecciones, esto sucede antes de terminar este año».