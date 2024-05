MISIONES: FRACASÓ LA NEGOCIACIÓN SALARIAL CON LA POLICÍA Y SEGUIRÁ LA PROTESTA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Fracasó la negociación salarial entre el Gobierno de Misiones y la Policía, por el reclamo salarial, y la protesta seguirá de forma indefinida.

Tras la reunión mantenida con el ministro Coordinador del Gabinete, Ricardo Llera, señalaron que la oferta presentada por el funcionario no alcanza a satisfacer las demandas de los policías activos, retirados y del personal penitenciario, quienes continúan exigiendo un incremento mayor.

«La propuesta es irrisoria, no han mejorado nada», afirmó el vocero de los policías misioneros, Ramón Amarilla, y expresó: «No hubo acuerdo y no va a haber acuerdo porque no hay voluntad política de resolver esto».

«Acá se viene algo muy grave», aseguró, y agregó: «Todos los sectores están reclamando, nosotros no somos la opción. Es una vergüenza lo que nos vinieron a ofrecer. No se asemeja ni a lo que verdaderamente un agente de policía necesita para pasar la línea de pobreza».

Así, Amarilla confirmó que continuarán con las medidas de fuerza: «Seguimos el acampe y vamos a ir hasta las últimas consecuencias».

«Las negociaciones siempre estuvieron cortadas. Tuvimos que estar ocho días ahí para que nos atiendan. Este gobernador había destruido la mesa de diálogo porque no quieren escuchar la verdad», sostuvo.

Por último, Amarilla expresó: «Estamos esperando que (el Gobierno) tome consciencia. Se les planteó todo lo que puede suceder, esto va a estar muy jodido».

