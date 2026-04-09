MISIÓN NUEVA POMPEYA: SAMEEP REPARÓ CAÑERÍA DEL ACUEDUCTO Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE AGUA

*La empresa Sameep informó que se realizaron los trabajos de reparación en una cañería de impulsión de 315 milímetros perteneciente al acueducto que abastece de agua potable a la localidad de Misión Nueva Pompeya, en El Impenetrable chaqueño. Tras la intervención, el servicio comienza a normalizarse de manera progresiva.*

Las tareas fueron ejecutadas por agentes de la zona V, luego de detectarse una pérdida en calle Belgrano que impedía la correcta carga del tanque elevado que distribuye el recurso hídrico a los usuarios de la localidad. Para llevar adelante la reparación, fue necesario interrumpir el bombeo, permitiendo trabajar de forma segura y eficiente. Los trabajos se realizaron de manera conjunta con Vialidad Provincial, que aportó personal y maquinaria, incluyendo una retroexcavadora.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó el trabajo articulado: “Agradecemos a las autoridades de Vialidad Provincial por su predisposición y colaboración cada vez que la empresa requiere de maquinarias específicas para ejecutar distintos trabajos en la provincia”, expresó.

Asimismo, subrayó el compromiso del personal de la empresa: “Es fundamental la voluntad y el esfuerzo de nuestros agentes, que realizan estas tareas sin importar el día ni el horario, garantizando el funcionamiento del servicio”.

Diez explicó además que, una vez finalizadas las tareas, el sistema requiere un proceso de recuperación: “La pérdida ya fue subsanada y la normalización es progresiva, ya que el sistema debe recuperar presión y niveles adecuados. Estos trabajos permitirán mejorar la calidad del servicio”, indicó.

Por su parte, el coordinador de zona V, Hugo Sánchez, valoró el trabajo conjunto y remarcó la importancia de estas intervenciones: “Estas tareas son fundamentales para garantizar la confiabilidad del sistema del acueducto. Si bien pueden generar inconvenientes momentáneos, son necesarias para prevenir problemas mayores y asegurar la continuidad del suministro”, afirmó.

Desde la empresa indicaron que el servicio continuará restableciéndose en estas horas hasta alcanzar su normal funcionam