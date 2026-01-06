MIRAFLORES: VECINOS DEL LOTE 88 SE MANIFESTARON EN CONTRA DE UN FALLO JUDICIAL QUE PODRÍA DESPOJARLOS DE SUS HOGARES

Vecinos de Miraflores se concentraron en el municipio local para expresar su preocupación por un fallo judicial que ordenó al Ejecutivo reconocerle a las comunidades originarias el título de propiedad comunitario de las tierras comprendidas en el Lote 88.

El fallo firmado por la Jueza Civil, Comercial y Laboral de Castelli, Selva Gaynecotche, establece como fecha límite el 31 de marzo de este año para que el Ejecutivo cumpla con una sentencia que reconoce los derechos territoriales de la comunidad indígena de Epifanio Leiva y le otorgue la correspondiente escritura.

Ante esta medida, los actuales pobladores radicados desde hace décadas en ese lote, se manifestaron muy preocupados ante el temor de ser desalojados de sus hogares.

Actualmente son alrededor de 500 familias, en su mayoría criollas, que se fueron radicando a lo largo de las décadas en este sector de la planta urbana de Miraflores.

Durante la mañana de este martes fueron recibidos por el Intendente Rafael Frías, quien se comprometió a acompañarlos para buscar una solución; mientras que el día jueves serían recibidos por el Ministro de Gobierno Julio Ferro. Fuente Diario Castelli

