AVANZA LA OBRA DE REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA RÍO NEGRO

Este martes, la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño destacó la importancia de avanzar con obras que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos. “Esta obra, impulsada por el Gobernador Leandro Zdero, es una muestra concreta de cómo los recursos del Estado, bien administrados, vuelven a la comunidad en servicios esenciales como la salud”, señaló.

Meiriño, supervisó los trabajos de refacción integral y ampliación del Centro de Salud de Villa Río Negro, una obra clave para fortalecer la atención sanitaria en la zona y mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud.

Estos trabajos se ejecutan con recursos obtenidos a través de las subastas públicas del Estado provincial, un mecanismo que permite reinvertir bienes recuperados en obras y acciones concretas para la comunidad.

EL DINERO DE LOS CHAQUEÑOS VUELVE A LOS CHAQUEÑOS

Asimismo, la funcionaria provincial remarcó el valor de las subastas públicas como herramienta de gestión transparente. “El dinero de los chaqueños vuelve a los chaqueños, transformado en obras que mejoran la atención y garantizan espacios adecuados para el personal y los pacientes”, afirmó.

La refacción integral y ampliación del edificio permitirá optimizar los espacios de atención, modernizar la infraestructura y brindar mejores condiciones tanto para los trabajadores de la salud como para los vecinos de Villa Río Negro, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento del sistema sanitario.

