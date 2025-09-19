MIRAFLORES SE PREPARA PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA DE DISTINTAS ESPECIALIDADES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

✓La fundación ‘Cuerpo y Alma’ llegará a Miraflores con más de 70 médicos de distintas especialidades para brindar atención médica a la comunidad.

Preparativos en marcha:

– Personal de la Municipalidad de Miraflores junto a técnicos de la Fundación «Cuerpo y Alma» trabaja en la instalación de sillones odontológicos en el polideportivo municipal. Desde el pasado sábado y hasta el momento se viene instalando 7 sillones.

– Se trasladó equipamientos, insumos y medicamentos desde la ciudad de Charata al hospital de Juan José Castelli, hospital de Miraflores y polideportivo municipal.

– Se colaboró con la limpieza del predio del jardín de infantes N° 142, mantenimiento de electricidad y plomería donde también habrá atención médica.

– Seguimos coordinando acciones para el operativo del 21 al 26 de septiembre, en equipo con el Hospital Pedro Javier Franco y la comision por un Miraflores Mejor.

La comunidad podrá acceder a servicios médicos totalmente gratuitos de alta calidad gracias a la fundación «cuerpo y alma».

