MIRAFLORES INTENDENTE JORGE FRANK “FRIGORÍFICO MUNICIPAL, ACUEDUCTO HACÍA TECHAP, TRASFERENCIAS DE TIERRAS, SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA”

En el programa de Pica Picante de la radio FM 105.5 Pórtico Noticias se entrevistó al Intendente Jorge Frank quien nos habló de los siguientes temas: Obra de urgencia Frigorífico municipal, proyecto del acueducto hacia Techat, transferencias de tierras a la municipalidad, actualización de índices de coparticipación, construcción de escuelas primarias, elecciones internas partidarias y situación epidemiológica.



“Estuvimos recorriendo el predio donde se va a construir el frigorífico municipal, está es la obra que más urgencia tiene ya que el matadero privado del Sr. Martínez fue clausurado y el abastecimiento de carne proviene ahora de otros frigoríficos lo cual es gran gasto económico para la localidad”.

“Estamos esperando que se destrabarse en estos días el proyecto para el acueducto hacia Techat, una obra que sería financiada por Espinoza”

“Nos preocupa las transferencias de las tierras al municipio para poder crear la delegación municipal, además es un reclamo urgente a la cámara de diputados ya que el municipio no dispone de tierras para planificar el crecimiento y el desarrollo de nuestro pueblo.”

“Nosotros necesitamos que se actualicen los índices de coparticipación o que al menos se le otorgue un fondo compensador al municipio, estamos esperando la construcción de una segunda escuela primaria desde el año 2008 pero aún no se inició”

“En cuestiones partidaria hemos llegado a un consenso generalizado, se ha conformado una sola lista y afortunadamente no tenemos elecciones internas partidarias”

“Tenemos 31 activos, si bien no es una situación desesperante, es necesario preocuparnos, se han tomado las restricciones que creíamos necesarias, trabajaremos también con las medidas de inspección ya que las personas se han relajado, pero con esta segunda ola debemos volver a tomar las medidas necesarias”.

Relacionado