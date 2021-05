MIRAFLORES: CONTINUA EL RECLAMO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD

Cuarto día de protesta en la ruta por parte de vecinos del Lote 88 quienes aducen simplemente queremos conexión de Luz o bien conseguir una audiencia con Señor Gobernador de la Provincia.

Hoy nuevamente unas cien (100) personas, habitantes auto convocados del Lote 88 y agrupación fuerza criolla de Miraflores, salieron a manifestarse en la Ruta Provincial N 9 acceso sur, quienes en primera instancia realizaban medidas pacificas en la parte de la banquina, luego pasando los días fueron endureciendo la misma, cortando media calzada y al no obtener respuestas a sus pedidos hace dos días hacen corte de ruta en ambas calzadas, liberan una hora nada más, segun se pudo averiguar en caso de no ricibir noticias alentadoras a sus pedidos tendrian pensado endurecer las medidas cortando los caminos alternativos a mencionada localidad, estos vecinos requieren se prosigan con los trabajos de tendido electrico y se hagan las conexiones de luz domiciliaria y/o bien ser atendidos por señor Gobernador de la Provincia para avanzar en este tema que ya fue tratado, segun averiguaciones serian unas 500 familias aproximadamente las que residen en mencionado lote donde existe un problema de fondo respecto a la tierra con pueblos originarios y que por ese motivo no se realizan los trabajos. Personal policial trabaja en el lugar, haciendo desvío transito y tratando mediar la situación.

Relacionado