MIRAFLORES: ALLANAMIENTO CON SECUESTRO DE ARMA BLANCA

Fecha desde horas 17:30, personal de esta Comisaria Miraflores en conjunto con personal de la División Investigaciones J. J. Castelli y del Ayudante Fiscal en turno Eduardo Maidana, munido de Orden Judicial, se constituyeron hasta domicilio particular sito en Pje. Yapeyú y Barrio Sur de esta localidad, donde en el marco de la causa judicial SUP. LESIONES GRAVES C/ ARMA BLANCA, con intervención de la Fiscalía N° 1 en turno, se procedió al allanamiento y de la requisa efectuada se procedió al *SECUESTRO de*: (01) un arma blanca tipo cuchillo, cabo madera, marca Tramontina, (01) una remera color negra, (01) un pantalón tipo jeans chupín color azul (01) zapatillas negras marca NIKE, (01) una camisa blanca, (01) pantalón claro tipo media bombacha, (01) camiseta futbol, elementos y prendas de vestir que podrían interesar en la presente causa. Se prosiguen con diligencias.-

Relacionado