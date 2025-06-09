MIOPIA
ESTA ES UNA INVESTIGACIÓN QUE HA DESARROLLADO EL CONSEJO ARGENTINO DE OFTALMOLOGÍA A RAÍZ DEL «DÍA DE LA MIOPÍA» ESTABLECIDO PARA EL 14 DE JUNIO EN HONOR A NUESTRO ESCRITOR JORGE LUIS BORGES.
POR FAVOR, CONTESTE LA ENCUESTA VOLUNTARIA UNA VEZ POR CADA UNO DE SUS HIJOS QUE TENGAN ENTRE 7 Y 15 AÑOS DE EDAD. LOS DATOS SERÁN TRATADOS ANÓNIMAMENTE PUES EN NINGÚN MOMENTO EL FORMULARIO LE PEDIRÁ EL NOMBRE DE SUS HIJOS E HIJAS.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. SON UNAS POCAS PREGUNTAS CORTAS POR CADA NIÑO QUE ESTE A SU CARGO. LLEVA CINCO MINUTOS LLENAR LA ENCUESTA.