En el impenetrable iniciando por castelli los productores apicolas de la region muy preocupados por la situacion que estan atravezando , hasta la fecha tienen una perdida de entre el 30 y 40% de las colmenas, la produccion de miel por los cambios, la deforestacion y la falta de alimento no tiene el rinde promedio esperado, por eso decidieron enviarle un pedido de asistencia el ministro de la produccion de la provincia del Chaco.-



La nota dirigida al ministro d ela produccion expresa la mayor preocupacion

Señor Ministro HERNAN HALAVACS

MINISTERIO DE LA PRODUCCION Y DE DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE

PROVINCIA DEL CHACO

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos al Sr Ministro, con el fin hacerle llegar a su conocimiento la situación que consideramos de suma gravedad y que afecta considerablemente a nuestra producción apícola. Esta situación es producto de diversos factores , especialmente el climático, que se ve afectado por la indiscriminada tala de bosques naturales, sin reforestación de las especies destruidas, fumigaciones descontroladas con productos de alta toxicidad, poniendo en alto riesgo la vida de las abejas, y esto no es un simple dato, basta con observar todos estudios a nivel mundial para ver que cada vez existen menos abejas en el mundo, y por consiguiente menos producción de miel, que es nuestro sustento y medio de vida y de muchas familias.

Ahora bien, la producción melífera en esta temporada, cayo un 70% producto de la muerte de colmenas de entre un 30% a un 40% al día de la fecha

el futuro de nuestro mayor capital que son las colmenas, es muy incierto al día de la fecha, no queremos ni pensar lo que pasará a la llegada de la época invernal, seguramente perderemos aun mas a lo que ya hemos perdido y obviamente habrá menos producción de miel. En el Chaco tenemos producción de miel organica y convencional y los productores estamos muy preocupados ante esta situación.

Por este motivo, es que recurrimos a Ud. para que, dentro de sus facultades,

se disponga ayudas financieras, vía subsidios, aportes no reintegrables, o provisión de insumo AZUCAR que se destinaran a mantener a las colmenas en las épocas críticas que se avecinan.

Hacemos notar que nuestra actividad, moviliza a muchas familias como mano de

obra, y para muchos de nosotros es nuestro medio de vida, por lo tanto, se nos hace sumamente necesario recibir una ayuda, con el fin de mantener la actividad.

Quedamos a la espera de una respuesta favorable a este pedido, saludamos a Ud. con distinguido respeto.-

